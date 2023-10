“He votado por el Centro democrático, partido de oposición”: Álvaro Uribe se pronunció sobre las elecciones regionales

Este 29 de octubre se eligen los diferentes entes territoriales en Colombia como gobernadores, alcaldes, ediles y concejales en los 32 departamentos de Colombia. Pero no solo civiles, sino también los candidatos a dichos cargos también han ejercido su derecho al voto en los diferentes puntos de votación.

Diferentes políticos reconocidos se han pronunciado en redes sociales sobre estas elecciones, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Velez, quien mediante un video compartió su intención de voto más un mensaje para todos los ciudadanos “He votado por el Centro democrático, partido de oposición sin cálculos por principios, por convicciones. He votado por un país seguro. La tragedia humana de Gamarra muestra que se necesita autoridad seguridad preventiva que disuada la violencia para proteger las libertades (...) he votado por el emprendimiento privado al alcance de todos, que es la única vía posible a la construcción de oportunidades sociales. He votado por un estado pequeño en el cual la politiquería, el derroche no consuman los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos”, señaló.

Tenga en cuenta que para las elecciones de este 29 de octubre no se puede usar el celular en los sitios de votación, salvo que tenga la cédula digital solo se podrá utilizar para mostrar su identificación y volver a guardarlo. Por otra parte, si bien las mascotas no tienen prohibido el ingreso con sus dueños, las autoridades locales recomiendan no ingresar con ellas para no generar problemas de aseo en los lugares de votación.