Gobernador de Quindío se defiende: afirma que audios que lo salpican son falsos

Tras hacerse pública la denuncia de PUBLIMETRO Colombia en la que quedaban en evidencia supuestos pactos políticos con mira a las elecciones que se llevarán a cabo este 27 de octubre, el actual gobernador de Quindío Roberto Jairo Jaramillo habló sobre el particular alegando un montaje en su contra.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial de la gobernación, el audio en el que supuestamente se escuchaba al funcionario tener reuniones con otros servidores públicos para construir estrategias de proselitismo político para el candidato Juan Miguel Galvis, habría sido creado con Inteligencia Aritificial.

En el comunicado oficial específicamente se argumenta que, “como gobernador del departamento del Quindío, solicitaré a primera hora del viernes 27 de octubre del año en curso a la Fiscalía General de la Nación, FGN, cotejar mediante pruebas forenses el audio difundido en redes en el que fue utilizada inteligencia artificial para clonar mi voz para incluirla en una conversación en la que se apuntó a involucrarme en una supuesta participación en política”.

En esa misma línea, el funcionario alega ser víctima de múltiples ataques. “Como víctima de múltiples ataques mediáticos invito a los actores políticos tanto del Quindío como de los demás departamentos de Colombia a concluir la actual campaña política con transparencia y sin caer en actos delictivos que atentan contra el buen nombre de los ciudadanos”.

Cabe destacar que en el audio conocido por PUBLIMETRO Colombia se escucha al Gobernador afirmar que hay que fortalecer la presencia de la campaña política en Armenia y no comprometerse con nadie. “Toca subirle el tono al discurso y centrarse en Armenia. “Hay que seguir concentrado en Armenia, del resto me encargo yo con los alcaldes de los otros municipios. Lo quiero metido en Armenia, a estas alturas los otros municipios me valen verga”