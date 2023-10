“Pablo Escobar revivió”: hombre paralizó las calles, lo confunden con el capo del narcotráfico

En la era digital, las redes sociales se han convertido en una fuerza omnipresente que moldea la forma en que vivimos y nos comunicamos. Prácticamente, allí se ve todo tipo de contenido que puede llegar a ser sorprendente. Hace poco, una persona grabó a un hombre que dejó perplejo a más de uno, por su increíble parecido a Pablo Escobar Gaviria. Su similitud es tal, que el video ya es viral y cuenta con más de 1 millón de likes.

Noticias del mundo del entretenimiento: Jorge Rausch de MasterChef se desahogó y confesó que está arrepentido por dura decisión que tomó

Con un caminado idéntico al de Escobar, sumado a un cabello medianamente largo, un bigote poblado, oscuro y pulido, un hombre llega prácticamente a ser el doble perfecto de uno de los capos más sanguinarios en la historia de Colombia. Por tal razón, la gente en redes sociales ha quedado impactada con el video.

“Yo siempre he dicho que Pablo no está muerto”; “Pablo está vivo” o “uno ya no puede estar tranquilo por la calle”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Más noticias: “La falta que harás”: Margarita Ortega mostró su tristeza por inesperada despedida y Juan Diego Alvira sería el culpable

¿Quién fue Pablo Escobar y por qué genera tantas interacciones?

Pablo Escobar fue el más temido narcotraficante colombiano, conocido por fundar y liderar el Cartel de Medellín durante la década de 1980. En pocos años, Escobar amasó una inmensa fortuna a través del tráfico de drogas, especialmente la cocaína. Su vida estuvo marcada por la violencia, la corrupción y la fuga de la justicia. Aunque inicialmente fue visto como un “Robin Hood” por algunos, debido a sus actividades de caridad, su legado está teñido por el horror que generó en Colombia. Fue abatido por las autoridades en 1993.

¿Se parece o no a Pablo Escobar?