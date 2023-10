Señora de los gatos mantiene a cientos de felinos en su casa y piden que la ayuden

En redes ha trascendido la historia de una mujer llamada Yolanda, quién desde hace muchos años se dedica al cuidado de cientos de gatos, que han sido abandonados en Santa Marta. En el clip se observa cómo Yolanda tiene la gran carga de alimentar a estos numerosos animales, que están en condición de calle, en esta capital.

“Yo no sé a ustedes cómo tocarles el corazón, el sentido de responsabilidad. La sra Yolanda ya no puede más. Tiene más de 120 animales y todos los días le dejan más abandonados. Se acerca a los 70 años, sufre de las articulaciones, vive sola, no tiene cómo generar dinero, no tiene servicios públicos”, publicó la senadora animalista Andrea Padilla en sus redes pidiendo apoyo de la Alcaldía de Santa Marta para esta cuidadora.

También denunció que Yolanda no tiene el apoyo de las autoridades locales. “Y ustedes por allá no van ¡Por dios, ayúdenla! Yo le mando plata todos los meses y me traeré cinco gatitos a Bogotá, pero así no es, carajo!Gracias por todas personas que, ante la indiferencia de la @SantaMartaDTCH, me han preguntado cómo ayudar a la sra Yolanda y a sus 150 criaturas”.

Incluso la senadora publicó los números para apoyar a Yolanda en su noble, labor la cual en redes comentan que se parece a la señora de los gatos de la serie de televisión de “Los Simpson”.

“Aquí la info con tu donación ayudas a suplir algunas de sus necesidades, también puedes hacer llegar donaciones físicas. Daviplata: 3022359821 Bancolombia ahorro a la mano: 03022359821 por favor enviar soportes al WhatsApp 3022359821″.