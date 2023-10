La misma jugada de Daniel Quintero: Carlos Caicedo renunció a la Gobernación de Magdalena para hacer campaña

¿No quieren entregar el poder? Una nueva jugada pareciera estar tomando fuerza en el país con los mandatarios regionales que prefieren renunciar a su cargo al que fueron elegidos por voto popular para hacer política. Primero fue el exalcalde Daniel Quintero y ahora se le sumó Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena.

En su carta, el ahora exgobernador aseguró que siente que la “democracia está en peligro”, refiriéndose a las altas posibilidades de que candidatos de otros partidos puedan ganar en la región.

“Hay momentos en la vida en los que debemos tener un especial sentido de la responsabilidad. Yo lo asumí durante los casi cuatro años que he sido gobernador del Magdalena. (...) Hoy, sin embargo, la responsabilidad que siento es infinitamente mayor. Asumo la misión de defender la democracia que en este momento está abiertamente en peligro. Por ello, presento mi renuncia irrevocable ante usted por el mandato constitucional y legal que así me obliga, y ante el pueblo soberano del Magdalena que me eligió como gobernador”, se lee en la carta.

Y más adelante aclaró su propósito: “Renuncio para no darle paso a los de antes, a los que por años saquearon los recursos y bienes públicos de esta ciudad y del departamento, y para defender las ideas de cambio de Fuerza Ciudadana, por la que lucha con integridad y resiliencia por más de 20 años”.

En su reemplazo, quedó designada como gobernadora (e) del Magdalena Anabel Zuñiga Céspedes.