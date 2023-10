Jeffrey Long, oncólogo que estudia las experiencias cercanas a la muerte

¿Qué le inspiró a estudiar las experiencias cercanas a la muerte?

— Hace más de 30 años, estaba haciendo la residencia para mi especialidad médica de oncología radioterápica, que consiste en utilizar la radiación para tratar el cáncer. Estaba buscando un artículo relacionado con el cáncer en una de las revistas médicas más prestigiosas, el Journal of the American Medical Association. Por casualidad encontré un artículo en el que aparecía el término “experiencia cercana a la muerte”. Me intrigó de inmediato porque, después de todo, ¿cómo puede uno no sentirse fascinado por la posibilidad de vida después de la muerte? Varios años después, un amigo de la universidad me visitó con su esposa. Ella sufría una alergia tan grave que sufrió un paro cardíaco mientras le administraban anestesia general para una operación. Me contó su extraordinaria y detallada experiencia cercana a la muerte. Entonces decidí investigar para comprender mejor las experiencias cercanas a la muerte y su mensaje coherente de vida después de la muerte.

¿Puede compartir el caso más asombroso de experiencia cercana a la muerte que haya encontrado en su investigación?

— Uno de los relatos de ECM más asombrosos fue el de Vicki. Vicki nació totalmente ciega. A los 20 años sufrió un grave accidente de coche. La primera vez que vio su propio cuerpo fue en la sala de urgencias del hospital, donde tuvo una experiencia cercana a la muerte. Como suele ocurrir en las experiencias cercanas a la muerte, su conciencia estaba sobre su cuerpo físico y se vio a sí misma tumbada en la camilla. Entonces tuvo una experiencia cercana a la muerte asombrosamente visual. Curiosamente, describió su visión como de “360°”, lo que significa que podía ver simultáneamente delante de ella, detrás de ella, de lado a lado, por encima y por debajo de su punto de consciencia. Otros experimentadores cercanos a la muerte han descrito tener esta misma visión de 360°. En mi investigación, tenemos muchos otros que eran totalmente ciegos o casi ciegos y tuvieron ECM. En todas sus experiencias cercanas a la muerte, su visión era normal, o incluso supernormal, como en el caso de Vicki.

¿Por qué está convencido de la existencia de una vida después de la muerte, basándose en sus investigaciones?

— Mi investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte me ha convencido, más allá de toda duda, de que todos tendremos vida después de la muerte. En perspectiva, las pruebas de la realidad de las experiencias cercanas a la muerte y su mensaje coherente de una vida después de la muerte son incluso más sólidas que muchas de las pruebas médicas que utilizo para tomar decisiones diarias sobre el tratamiento del cáncer. La realidad de una maravillosa vida después de la muerte para todos nosotros es uno de los mensajes más profundamente positivos posibles para la humanidad.

¿Podría, además, describir cómo es la vida después de la muerte según su opinión experta?

— Existen múltiples líneas de evidencia bien documentadas en mis propios estudios y en otros que convergen en confirmar la realidad de las ECM y su mensaje consistente de una vida después de la muerte. Muchas de estas líneas de evidencia han sido publicadas en algunas de las revistas médicas y científicas más importantes del mundo. En resumen, algunas de las líneas de evidencia más sólidas incluyen las experiencias extracorpóreas en las ECM. Lo que ven suele ser totalmente exacto, incluso cuando su cuerpo físico está inconsciente o clínicamente muerto. Personas ciegas, incluso totalmente ciegas de nacimiento, han informado de ECM muy visuales. El contenido de las ECM es sorprendentemente coherente en cualquier parte del mundo donde se produzcan, incluso en países no occidentales. Esto refuta el concepto de que las ECM se deban a creencias culturales o religiosas preexistentes.

Las ECM típicas se producen bajo anestesia general cuando el corazón se para (paro cardíaco). Cuando el corazón se detiene bajo anestesia general, debería ser imposible tener una experiencia consciente; sin embargo, se ha informado de decenas de ECM muy lúcidas en estas circunstancias. En mi investigación, más del 93% de los que tuvieron ECM afirmaron que sus experiencias fueron “Definitivamente reales” en respuesta a una pregunta de la encuesta. Por respeto a la capacidad de las personas para comprender la realidad en general, si los escépticos quieren afirmar que las ECM no son reales, deberían presentar pruebas sólidas de que las ECM no son reales, y hasta ahora, los escépticos no pueden explicar nada de lo que ocurre durante las ECM, y mucho menos todo el espectro de lo que ocurre durante las ECM. Por último, un espectro de cambios de creencias comúnmente observados después de las ECM se llama “secuelas”. Es mucho más probable que las personas que tienen una ECM tengan menos miedo a la muerte, sean más compasivas y crean en el significado y propósito de nuestra vida terrenal, por ejemplo.

Cuando el corazón se para (paro cardiaco), la sangre deja de fluir inmediatamente al cerebro. Entre 10 y 20 segundos después del paro cardíaco, el EEG (electroencefalograma, una medida de la actividad eléctrica cerebral) se aplana, lo que indica que no hay actividad eléctrica cerebral medible. Sin embargo, se han registrado cientos de ECM inmediatamente después de un paro cardíaco.

¿Cuáles son algunos de los argumentos más desafiantes o escépticos que ha encontrado en su trabajo y cómo responde a quienes siguen sin estar convencidos de la existencia de una vida después de la muerte?

— A lo largo de los años, los escépticos de la realidad de las experiencias cercanas a la muerte han propuesto más de 30 “explicaciones” diferentes de las ECM. Hay tantas “explicaciones” escépticas porque ninguno o varios de los argumentos escépticos que se oponen a la realidad de las ECM tienen sentido, ni siquiera para los propios escépticos. Si realmente hubiera una o varias explicaciones plausibles de las ECM, entonces no habría necesidad de los más de 30 argumentos escépticos que circulan por ahí. Animo a todos los que no estén convencidos de la existencia de una vida después de la muerte a que lean las pruebas de la realidad de las experiencias cercanas a la muerte con una mente abierta.

¿Podría explicar con más detalle la importancia de las experiencias extracorpóreas de las que se informa durante las experiencias cercanas a la muerte y qué conocimientos proporcionan sobre la naturaleza de la conciencia?

— Alrededor del 45% de las experiencias cercanas a la muerte describen una experiencia extracorpórea, normalmente como uno de los primeros acontecimientos que ocurren durante una ECM. La conciencia se separa del cuerpo físico y el punto de percepción consciente suele estar por encima del cuerpo físico. Desde ese punto, ven su cuerpo físico por debajo y, a menudo, los frenéticos esfuerzos de otras personas que intentan reanimarles. Múltiples estudios confirman que lo que se ve en las experiencias extracorpóreas suele ser real, aunque lo que estén viendo se encuentre geográficamente lejos del cuerpo físico y muy lejos de cualquier posible percepción sensorial física. Las experiencias extracorpóreas durante las ECM son una de las pruebas más sólidas de que las ECM no pueden deberse al funcionamiento físico del cerebro.

¿Cómo ha evolucionado su perspectiva personal sobre la vida, la muerte y el más allá a lo largo de su carrera como médico e investigador de experiencias cercanas a la muerte?

- Mi investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte me ha convencido, basándome en numerosas pruebas, de que la vida después de la muerte es, en una palabra, real. Como médico, esta conciencia me ha permitido trabajar con mis pacientes de cáncer con mayor valentía y confianza. A mis pacientes, que finalmente sucumbirán al cáncer, puedo asegurarles mientras viven, y también a sus seres queridos, que hay vida después de la muerte para todos nosotros. Todos nos reuniremos con nuestros seres queridos fallecidos en la otra vida.

¿Qué podemos esperar en el futuro de las ECM y cuáles son sus planes?

- Estamos en una época apasionante para los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte. Yo sigo investigando las ECM y muchos otros investigadores tienen proyectos en marcha. Todos colaboramos para comprender mejor el fenómeno de las ECM y su tentador atisbo de la realidad de la vida después de la muerte.

“Mi investigación sobre la experiencia cercana a la muerte ha revolucionado mi comprensión de que existe, basada en pruebas abrumadoras, vida después de la muerte” — Dr. Jeffrey Long, Oncólogo de Kentucky

CIFRA

45%

de las personas que han tenido una ECM describen una experiencia extracorpórea, habitualmente como uno de los primeros acontecimientos que se producen.