Maduro, el historiador: dijo que Jesucristo era palestino y el primer antiimperialista crucificado por el imperio español

Lo que faltaba: que el presidente venezolano Nicolás Maduro hablara en la televisión nacional sobre historia pero con una serie de errores cronológicos e imprecisiones que muchas personas alrededor del mundo notaron al referirse a la guerra entre Israel y Palestina.

Según Maduro, Palestina es una nación histórica. “Yo soy cristiano, practicante, de oración y de acción, cristiano de Cristo, directamente de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando él nació era Palestina hace más de 2 mil años. Él nació en un hogar judío y luego se reveló contra la dominación del Imperio Romano, entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna, de los últimos tres milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro señor Jesucristo, Jesús”, manifestó.

Acto seguido dijo que Jesús fue “nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina, así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado, nuestro señor Jesucristo, él murió como un hombre palestino. Y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo: exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas”.

De inmediato el video provocó todo tipo de reacciones, sobre todo risas de personas que en redes sociales no dudaron en recordarle que se equivocó de historia o estaba hablando de otro Jesús.

Así lo explicaron en un trino: “Jesucristo no era palestino. Jesucristo nació en la región de Judea, que en ese momento estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Palestina como entidad política y geográfica no existía en la época de Jesús. Jesucristo no fue crucificado por el Imperio Español, ya que este imperio no existió hasta siglos después de la vida de Jesús. La crucifixión de Jesucristo tuvo lugar en el primer siglo d.C., mientras que el Imperio Español se formó en el siglo XV. La afirmación sugiere que Jesucristo fue crucificado por las oligarquías, lo cual tampoco es cierto. Jesucristo fue crucificado por orden de las autoridades romanas, en particular, bajo el gobierno del procurador romano Poncio Pilato”.