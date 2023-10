“Se metieron a nuestra sede y se robaron el computador del gerente de campaña“: Carlos Fernando Galán

En la noche de este viernes, 6 de octubre, el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán denunció que fue víctima de robo en el interior de su sede de donde se llevaron el computador del gerente de campaña y que no se llevaron nada más.

“Hoy se metieron a nuestra sede de campaña y se robaron el computador del gerente de campaña. Entraron a eso, pues no se llevaron nada más. Ya pusimos la denuncia ante la Fiscalía y este hecho se suma a las posibles infiltraciones y seguimientos a distintas campañas a la Alcaldía de Bogotá”, dijo el candidato.

Robo en la sede de campaña de Carlos Fernando Galán

“Quiero poner en conocimiento de la opinión pública que hoy (viernes) se metieron a la sede de campaña, al tercer piso, y se robaron el computador de nuestro gerente. Es el único objeto que extrañamente que se robaron de la sede”, dijo a través del video publicado.

Continuó diciendo: “esto es muy grave lo que está pasando, es muy extraño. Ya lo pusimos en conocimiento de las autoridades y esto se suma a otros hechos extraños que también pusimos ya en conocimiento a las autoridades y a la Fiscalía, posibles seguimientos, vigilancias a nuestra sede, al parecer, la interceptación de comunicaciones e infiltración de nuestra campaña”.

Galán fue enfático al pedir garantías y dijo que: “No nos van a amedrentar. Vamos a seguir trabajando para que Bogotá camine segura. Vamos a seguir defendiendo nuestra visión a pesar de esto que está ocurriendo. Tenemos que proteger la democracia y proteger a Bogotá”.

DENUNCIA PÚBLICA: Hoy se metieron a nuestra sede de campaña y se robaron el computador del gerente de campaña. Entraron a eso, pues no se llevaron nada más. Ya pusimos la denuncia ante la Fiscalía y este hecho se suma a las posibles infiltraciones y seguimientos a distintas… pic.twitter.com/9YtU83FwkS — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 7, 2023

Los usuarios de internet se pronunciaron: “¿Le mandaron la primera linea?”, “Tranquilo que la gente que te va a votar no está en ese computador, somos de carne y hueso, con la ayuda de Dios ganaremos esta campaña!”, “La campaña sucia le cae a todos menos a los del pacto histórico”, “Espero que no sea un auto atentado para hacerse la víctima. Lamentablemente eso siempre es posible porque bajezas se pueden esperar de cualquiera. Si no es así, mi solidaridad. Pero a todas éstas, ¿no tenían cámaras ni nada? ¿A lo bien?”.