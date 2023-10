¿Qué está pasando en Israel? Colombianos en medio del fuego cruzado

Este sábado, 7 de octubre, durante la madrugada se desató un ataque con misiles de cohetes en el Medio Oriente, en donde milicianos palestinos pertenecientes al grupo terrorista Hamás atacaron a Israel con miles de estas armas. Se dice que estos hombres armados se infiltraron a Israel desde la franja de Gaza, en la ciudad de Sderot.

De acuerdo con El tiempo, se confirmó el lanzamiento de más de 5000 cohetes hacia el corazón de Tel Aviv y con lo que se anunciaba el lanzamiento de la operación “Tormenta de Al Aqsa”. De inmediato, Israel declaró estado de guerra y respondió la agresión bombardeando varias instalaciones de este grupo armado en la Franja de Gaza como inicio de la operación “Espadas de hierro”.

Puede leer: “Estoy en un búnker”: Daniela Tapia, semifinalista de MasterChef, quedó en medio del bombardeo en Israel ¿Cómo está?

Colombianos en Israel en medio de la guerra

Justamente, la finalista de Masterchef Celebrity publicó unas historias a través de su cuenta de Instagram mostrando que se encontraba al interior del búnker de la casa en la que se encuentra para protegerse de los bombardeos palestinos en Israel.

“Hola a todos. Duro. En mi vida había escuchado bombas. Salir a una terraza y escuchar el sonido de las bombas, así como “yiuum”. Cómo caen. Muy duro. Estoy en una casa con una familia, con unos niños. Estoy en un búnker que nos protege y nada, solo le pido a Dios salir y estar con mi familia”, dijo la colombiana a través de su cuenta.

Ante los cuestionamientos de sus seguidores, la colombiana solo dijo que: “Chicos los que me están preguntando, por favor entren en internet. Yo no quiero ponerme a hablar. Estoy en un momento de mi vida que estoy en shock. La verdad no sé ni qué puedo decir. Me desperté a las ocho de la mañana con bombas. Ustedes no saben qué es despertarse y sentir el “boom, boom”. No les puedo explicar qué es. Solo le pido a Dios poder tomar mi vuelo. Infórmense en internet. El Estado de Israel entró en guerra hoy. Alerta roja. Todo el mundo está tratando de salir del pais. Guerra, están en guerra, empieza hoy y yo estoy aquí. No sé qué mas decir “.

Por ahora se confirmó que este domingo habrá una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU a las 3:00 de la tarde para analizar la actual situación entre Israel y Palestina en la franja de Gaza.