Patrullera tuvo que renunciar a la Policía porque no le creyeron que era acosada sexualmente

En las últimas horas se conoció el caso de la patrullera Daniela De la Ossa, que trabajaba en la estación de Policía de Cereté, departamento de Córdoba, en donde aseguró haber sido víctima de acoso laboral y sexual por parte de un mayor, pero que al denunciar el hecho no recibió respaldo de la institución y por eso solicitó su retiro.

A través de su cuenta de Tiktok publicó el video en el que aseguró que ella va a denunciar, que no se va a quitar la vida como ha pasado en otros casos.

Patrullera denuncia haber sido acosada laboral y sexualmente

“Yo estoy denunciando públicamente lo que me está pasando a mí. Algunas patrulleras deciden tomar la drástica decisión de quitarse la vida, yo no. Yo sí voy a denunciar públicamente y lo hice en Procuraduría. Ya no aguanto más acoso laboral y tampoco acoso sexual, simplemente porque no quise acceder a pretensiones”, dijo la patrullera en el video que se conoció en las redes sociales.

Después, siguió diciendo que ya solicitó el retiro de la institución, “quiero dejar claro que yo ya no quiero trabajar más en la Policía Nacional a raíz de todos los acosos y todas las vivencias que tuve. No entiendo por qué no me dejan quieta, si eso era lo que querían, pues ya lo lograron”.

Dijo que después de llegar de poner el denuncio en la Procuraduría se encontró con maltrato, discriminación y actitudes “horribles” del Subintendente Díaz. No la dejan usar el baño, que le hablen y la presionan con capturarla si llega un par de minutos tarde.

Entregó el nombre del uniformado que la acosa y es Juan Rodrigo Roa, quien quedó encargado de la Estación y que ordenó que debía hacer patrullaje sin tener en cuenta que ella había manifestado que no se sentía preparada para usar el armamento.

“Tengo temor de que me pase algo (...) esto lo están haciendo porque no me he dejado y no me voy a dejar”, dijo la patrullera.