“Condenaron al médico que destrozó mis senos”: víctima de falso cirujano plástico celebró decisión de la justicia

Lorena Beltrán es una de las víctimas del médico Francisco José Sales Puccini, que fue condenado a 7 años de prisión junto a su hermano y cuatro médicos más que realizaban cirugías plásticas en Colombia sin los títulos exigidos por la ley. Ella celebró esta decisión luego de seis años de lucha para que en su caso y en el de todos los pacientes víctimas de falsos cirujanos plásticos se hiciera justicia.

“Espero que esta decisión siente un precedente, pues son muchos los médicos que estarían convalidando su título en cirugía plástica sin rigor”, dijo en la red social X donde compartió un video.

También le puede interesar: Condenados a prisión médicos que realizaban cirugías plásticas con títulos falsos

Sales Puccini tenía 11 acusaciones en su contra por lesiones culposas, falsedad en documento, fraude procesal, amenazas y constreñimiento ilegal, pero la Fiscalía no presentó las pruebas a tiempo y no pudo probar, más allá de toda duda razonable, que su especialización fuese falsa, por lo que el pasado mes de abril el juez 37 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá lo absolvió tanto a él, como a los otros médicos vinculados.

Sin embargo, la sentencia fue apelada por la Fiscalía y pasó a segunda instancia, y este 4 de octubre de 2024 Óscar Javier Sandoval Estupiñán, Francisco José Sales Puccini, Carlos Elías Sales Puccini, Juan Pablo Robles Álvarez, Ronald Ricardo Ramos Daza y Jorge Nempeque Domínguez fueron condenados por el el Tribunal Superior de Bogotá a 84 meses de prisión y una multa de 200 salarios mínimos e interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 5 años, al hallarlos penalmente responsables a título de autores de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.

“Celebro esta decisión que es un espaldarazo, no solo para mí que he buscado justicia en este caso, sino también que he buscado justicia para todas las víctimas de cirugías estéticas en Colombia”, dijo Beltrán que lidera la campaña #CirugíaSeguraYA.