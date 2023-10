“Tapan lo peor diciendo: ‘Uribe, falsos positivos’”: Álvaro Uribe en campaña

A través de su cuenta de X o Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que hace campaña para los candidatos del Centro Democrático en diferentes municipios del país, publicó un video en Uribia, La Guajira en el que se refirió que están tapando la situación actual con los “falsos positivos”.

En las imágenes se observa rodeado de diferentes habitantes del territorio y con micrófono en mano aseguró que los ciudadanos consideran que la situación todos los días es peor.

Uribe criticó la campaña que le hacen al mencionarle los falsos positivos

El expresidente dijo: “Uribia, los ciudadanos unánimemente consideran que la situación todos los días es peor. Uno quisiera que mejorara. Pero, entonces, para tapar la situación, para tapar los peligros de más desempleo, de más pobreza y más violencia, la campaña que hacen es ‘¡Uribe, falsos positivos!’ Cuando fue el gobierno que le recuperó a este país tranquilidad y desarrollo”.

Tapan lo peor diciendo: “Uribe, falsos positivos”. pic.twitter.com/DcbUAic48R — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 4, 2023

Los asistentes aplaudieron sus palabras, mientras que los usuarios de internet se pronunciaron al respecto.

“Los falsos positivos fue el peor error de su gobierno y por el que será juzgado en la historia. Su deber era investigar las denuncias y pedir perdón como presidente a cargo, pero no, prefirió no escuchar mientras mataban a miles de personas para conseguir premios y medallas”, “Señor expresidente, excomandante de las fuerzas militares de 2002 a 2010, en su gobierno el asesinato de jóvenes inocentes con armas del estado se multiplicó. El reclamo sobre su responsabilidad es legítimo. Debería aceptar su responsabilidad, no dilate lo inevitable” y “Los falsos positivos son una realidad, que se avaló en su gobierno, mientras daban premios, salidas, medallas y hasta comida a los militares implicados. La pregunta es por qué no hizo nada, por qué los negó, por qué no tomo medidas r investigó?. 6400 muertos por su incompetencia”.

Sin embargo, hay quienes apoyan sus palabras: "Señor Presidente, no tienen argumentos y tratar que entiendan es bastante difícil. No se como usted mantiene esa paciencia y ese talante para recibir tanto insulto. De mi parte siempre he apoyado y apoyaré su gestión como Presidente de Colombia. Un abrazo" y "Para tener un caballito de batalla tenían que pegarse de lo mejor. El mejor presidente de la historia de Colombia".