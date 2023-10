Gustavo Petro sobre el acto de perdón por los ‘falsos positivos’: “No podemos dejar acabar la Paz”

El presidente Gustavo Petro se presentó en el acto de perdón propuesto por el Ministerio de Defensa en cabeza de Iván Velásquez para expresar excusas públicas sobre el asesinato extrajudicial de 19 jóvenes en manos del Ejército. Cabe mencionar que esta será la primera vez que un alto funcionario reconoce y pide perdón por la responsabilidad estatal que hubo en estos crímenes, popularmente conocidos como ‘falsos positivos’.

El evento tuvo lugar en la Plaza de Bolívar en donde el ministro Velásquez hará la solicitud de perdón por parte del Estado por las ejecuciones extrajudiciales de civiles. Por medio de su cuenta de X, el presidente aseguró que hará parte de dicho acto, el mandatario escribió que: “Espero dar una intervención central sobre lo que estos hechos y el tipo de régimen que los produjo y que significa para el país. Los y las espero en la plaza de Bolivar. Espero a toda la juventud bogotana en representación de las juventudes del país a este acto que nos muestra cómo un Estado desató el oprobio”.

De igual manera, el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Justicia Trasicional, instó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez debía asumir la responsabilidad por los falsos positivos.

Este reconocimiento (acto de perdón) por parte del Ministerio de Defensa se da luego de que fuera una medida dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander por el caso de Jaime Estiven Valencia.

Presidente Gustavo Petro sobre el acto de perdón

A pesar de que el mandatario hubiera asegurado que estaría en el acto de perdón, el presidente no asistió al evento en la Plaza de Bolívar en Bogotá, debido a que estaba en medio de otro de sus compromisos en la ciudad de Popayán. Sin embargo, el mandatario se refirió a los casos de ‘falsos positivos’ y aseguró que el Estado debe ser garante de una paz total que evite que actos como las ejecuciones extrajudiciales no vuelvan a reincidir.

En desarrollo...