La Fiscalía llegó a Semana: judicializará a los indígenas que atacaron el edificio de la revista

Luego de la denuncia que hizo la misma Vicky Dávila en redes sociales por los ataques que sufrieron en la Revista Semana, la Fiscalía anunció que envió efectivos del CTI al lugar para investigar y judicializar a los miembros de la minga indígena que ingresaron al edificio a la fuerza.

El ente acusador reaccionó de inmediato a este hecho y prometió un proceso rápido en contra de los manifestantes que se fueron hasta la sede del medio de comunicación para protestar en contra de la línea editorial.

“La Fiscalía General de la Nación se desplaza a las instalaciones de la Revista Semana, en Bogotá, para investigar la irrupción de un grupo de personas que, al parecer, ingresó a la sede de manera violenta. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI adelantará las investigaciones del caso para determinar los posibles hechos de vandalismo y hacer la respectiva judicialización”, indicó en un trino.

Este gesto del ente acusador de inmediato generó una fuerte discusión en redes sociales, pues mientras unos aplaudieron la rápida reacción otros reprocharon que la justicia se aplique para unos y no para otros.

“Bien rápidos para investigar unos h*%$”tas vidrios rotos pero absolutamente ineptos, petardos e inoperantes para desplazarse a cada sitio donde la Policía y sus patrones paramilitares han asesinado impunemente a la población con la complicidad de la prensa asesina. Patéticos”, escribieron desde la cuenta en X de Escudos Azules, que hacen parte de la primera línea.

Mientras que otra persona dijo: “Estos no son indígenas, son unos gamines. Vaya uno a entrar a sus pocilgas de manera violenta a ver si uno sale con vida. A mi no me da rabia que sean indígenas, cada quien tiene su propia cultura, me da coraje que continuamente apelen a su ley y se salten la ley que nos une como Colombianos”.