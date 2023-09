“Shakira dio en el clavo con su canción: lo que queremos es que no haya explotación”: dijo Petro en movilización por la Vida

Miles de personas salieron a las calles del centro de Bogotá este miércoles por la mañana para sumarse a las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro, que hizo un llamado a sindicatos, obreros, indígenas y campesinos para que defiendan las reformas impulsadas por su Gobierno.

En Bogotá, Petro se subió a la tarima en la Plaza de Bolívar y entregó un discurso a los colombianos.

Antes se refirió a la salud y criticó que los hospitales están “centralizados en las ciudades, al igual que los cajeros electrónicos. Dónde está el dinero es dónde están los centros de salud, no en las zonas más apartadas del país”

Sorprendió a referirse de nuevo a la sonada canción ‘El jefe’ de Shakira esta vez en su discurso.

“Cuando hablamos de la reforma laboral, lo que queremos, como dice Shakira, en su última canción, que yo la he publicado (risas) porque dio en el clavo, Shakira dio en el clavo con su canción: lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso”, afirmó en medio de aplausos.

Y agregó que “es que la señora de los tintos, la trabajadora no sufra porque prácticamente tiene que subirse dos horas en el Transmilenio hasta su casa después de una jornada laboral, de diez o de más horas y no puede ver a sus hijos prácticamente. Llega cansada, agotada, llega explotada. Así no puede ser el trabajo en Colombia. El trabajo en Colombia debe ser digno, debe tener una jornada digna, debe tener días de descanso, debe el trabajador y la trabajadora la oportunidad de abrazar a su familia, a sus hijos, como seres humanos. Eso es lo que queremos con la reforma laboral”.

El mandatario volvió a defender esta reforma. “No va a crear desempleo como dicen los críticos, al contrario lo que queremos es que la empresa misma se convierta en una familia solidaria y como un hombre que con el látigo le pega al trabajador, o lo regaña o acosa a la trabajadora. Lo queremos es dignidad en el sitio de trabajo esto es lo que busca la reforma laboral”,

Las centrales sindicales salieron a las calles y a ellas se unió el Viceministro de Trabajo, Edwin Palma, junto a unos 10.000 indígenas que llegaron en los pasados días a la capital colombiana desde diferentes puntos del país.