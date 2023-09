“No había pasado antes”: Francia Márquez sobre situación de seguridad en el Cauca y el Valle del Cauca

Este sábado, 23 de septiembre, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, se pronunció por la situación que se presenta en el departamento del Cauca y el Valle del Cauca, en el que le llamó la atención a las Fuerzas Armadas desde Santander de Quilichao, aseguró que “no había pasado antes”, en referencia a los ataques terroristas en la región.

La vicepresidenta le exigió a las Fuerzas Armadas respuestas concretas de lo que está pasando con el orden público en dicha región y enfatizó que el Gobierno Nacional no permitirá que las comunidades sigan esta guerra.

Francia Márquez señaló a las Fuerzas Armadas de no ‘asumir su tarea’

“Tienen que asumir su tarea, esto que ha pasado aquí en el norte del Cauca no había pasado antes y yo soy de esta región, eso de tener carros explotando simultáneamente en diferentes municipios, no había pasado antes, necesitamos que las fuerzas militares y de Policía den respuestas concretas a eso”, dijo la vicepresidenta al Ejército Nacional y a la Policía Nacional.

Además, dijo que no era posible que las Fuerzas Armadas no actuen conforme les corresponde. SI

“Guachené tiene tres bases militares y ustedes no me pueden decir que un grupito de jóvenes van a ser superiores a las fuerzas del Estado, eso no va a pasar. No me pueden decir que un grupito de jóvenes que se han tomado el pueblo por sus manos son superiores a la fuerza pública, a la inteligencia y a la Fiscalía”.

Asimismo, fue enfática al asegurar que “esto no me lo voy a aguantar como vicepresidenta, en Suárez bombardearon la escuela donde estudié (...) En Suárez la fuerza del Ejército no patrulla la cabecera municipal. Se los digo yo, porque cuando voy a mi municipio yo estoy a un lado y los guerrilleros están ahí mirándome y desafiándome”.