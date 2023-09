Crimen Mauricio Leal: Testigo de Jhonier Leal involucra a su otro hermano en el crimen

En medio del juicio que se adelanta en contra de Jhonier Leal por el crimen de su mamá, Marleny Hernández, y de su hermano, Mauricio Leal, la defensa presentó una nueva testigo en el caso, que con sus declaraciones podría darle un giro a la investigación, ya que involucra al hermano en el doble homicidio.

De acuerdo con el relato de Francisca Teresa Muñoz, que conoció a Mauricio Leal a través de su hijo, cuando eran compañeros, fue cuando comenzó una amistad entre ella y la familia Leal que duró hasta la trágica muerte de dos de sus integrantes.

El testimonio de testigo de la defensa de Yhonier Leal que podría cambiar la investigación

Bajo la gravedad del juramento ante la juez que lleva el caso, la testigo aseguró que Carlos Andrés García, también hermano de Mauricio Leal, que está detenido en la cárcel de Jamundí por delitos sexuales, según Noticias Caracol, le había manifestado que quería acabar con la vida de Mauricio y de su mamá.

“Así fue, (iba a mandar a matar) a Marleny y a Mauricio. Dijo que estaba rabioso porque ellos no le colaboraban en nada (en su proceso legal). Yo le dije ‘no es justo que no te colaboren, si es tu hermano, qué pecado, vos allí’. Él me decía que no había hecho nada. Carajo, nunca se lo dije a Marleny para que ella no sintiera el dolor por ese hijo”, dijo la mujer.

Además, agregó que “antes de morir ellos, hablé tres o cuatro meses antes con ella (Marleny) y estaba muy preocupada. Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando: ‘o me das plata o te secuestro a Mauro’. Le dijo así, ‘me ayudas o te secuestro a tu niño’. Eso fue lo que ella me dijo, que le tenía odio a Mauro. Después Carlos me llamó y me dijo que valía la pena matarlos”.

Habrá que esperar lo que la juez determine a partir de este relato durante el juicio oral, que tiene una nueva cita el próximo 27 de octubre.