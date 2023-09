Néstor Morales terminó “agarrado” con taxistas en el Día sin Carro: “¿Hoy no es cuando tienen más trabajo?

Más de una persona amaneció y salió con su vehículo sin saber que este jueves 21 de septiembre se realizaría la jornada del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá. En parte de la jornada de esta mañana, la Alcaldía informó la imposición de 299 comparendos, 61 % menos que en el mes de febrero cuando también se realizó esta jornada. Asimismo, 57 vehículos han sido inmovilizados.

Para aquellos que infrinjan la norma, puede llegar a ser sancionados por $522.900 pesos y el vehículo o su motocicleta inmovilizados, asumiendo gastos además de grúa y patios.

El Distrito también indicó que la mayoría de personas se han movilizado en bicicleta (200 mil) y más de un millón en el Sistema Masivo de Transporte Público.

Néstor Morales terminó “agarrado” con taxistas en el Día sin Carro

Durante esta jornada, el taxi también ha sido una opción en la movilidad, sin embargo algunos conductores fueron encontrados in fraganti sin los documentos en regla.

En horas de la madrugada, cuando empezó la jornada, un periodista de Blu Radio que se encontraba en el Portal Norte, encontró a unos conductores jugando cartas. Esto generó cuestionamiento por parte de Néstor Morales, director del programa. “¿Qué hacen jugando cartas el Día sin carro y sin moto? ¿Hoy no es el día en el que tienen más trabajo?”.

A lo que el reportero se acercó para preguntarles. “La policía está jodiendo mucho”. “Estamos de pico y placa”, responden con risas. “Y si tienen pico y placa, ¿a qué se levantan tan temprano para ir a jugar cartas a las 6 de la mañana?”, les dice Morales. “No, no es que tengamos pico y placa. Es que la policía si deja trabajar, pero es que le da a uno susto camellar así. Ando mal de papeles”, argumentó el hombre.

Ante esta respuesta, Morales dijo. “No es que la Policía esté jodiendo mucho, es que ellos no cumplen… Si uno no tiene papeles, no puede salir. No es culpa de la Policía”. “Ah si, debía muchos partes y no tengo la licencia al día. Por eso no me arriesgo a salir hoy. ¿Juega veintiuna?”, le dice el taxista en broma al reportero.