Representante Cathy Juvinao denuncia que fue grabada ilegalmente por Fiscalía; el audio filtrado habla de estar 16 años en el Congreso

En las últimas horas se conoció un polémico audio de la congresista Cathy Juvinao del Partido Verde en el que se le escucha decir cuánto tiempo pretende quedarse en el Congreso y sus planes para cuando terminen esos 16 años. Sin embargo, la congresista publicó un video en el que aseguró que la fiscal con la que habló la descontextualizó y que la grabó sin su autorización.

En el audio revelado se le escucha decir: “Por eso necesito hacer dos cámaras y dos senados, esto es 16 años como parlamentaria. Justo después me quiero ir a una isla frente al mar (risas) y descansar y no saber nada de este país. Pues, ahí sí un poco me tocará a los Fajardo decir ‘me voy a ver ballenas’”.

Audio de Cathy Juvinao de sus planes en el Congreso

Al parecer, poco antes de que se conocieran los audios, la congresista se adelantó para publicar un video en el que intentó explicar la situación y anunció la denuncia que hará.

A través de su cuenta de Twitter escribió un texto que acompañó con un video: “Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones”.

En el video comenzó diciendo: “Hoy me entero a través de un medio y que los audios publicados no son fidedignos sino editados. Vienen de una conversación que yo tuve de manera privada, asaltada en mi buena fe, en mi casa con una fiscal de la nación. Esa fiscal me engañó, me pidió un espacio supuestamente para ofrecerme insumos sobre lo que sería un proyecto de ley para reformar la ley 600. Sin mi permiso y violando mi derecho fundamental a la intimidad”.

“No es posible que una fiscal de la nación le haga esto ni a una congresista ni a una persona. Usted violó mi derecho fundamental a la intimidad (...) No es legal en absoluto que usted haya ido a mi casa a tener una conversación informal, que estaba por fuera de cualquier tipo de proceso legal o jurídico o penal y que haya tratado de poner unos temas en esa conversación para inducirme a mí a unas respuestas”, agregó.

Lo curioso es que usted está aceptando -sin vergüenza alguna- que lo que se escucha en esos audios es verdad. Está aceptando que los audios no están alterados y que usted sí dijo lo que ahí se escucha. ¿No le da pena aceptar semejante cosa? pic.twitter.com/h7nZO6f5EU — David Rozo (@DonIzquierdo_) September 21, 2023

Luego publicó otro mensaje en el que respondió: “¿Cuál es el problema? Llevo sirviéndole a mi país 10 años y con los períodos de Congreso en los que quiero servir llegaría a casi 30. ¿Qué más quieren? Monsalve en ese momento me preguntaba si quería ser presidenta y yo le explicaba que no. ¿No tengo derecho a planear descansar?”.