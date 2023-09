MinIgualdad tiene viceministro de Juventud: Gareth Sella, uno de los mutilados oculares durante Paro Nacional

El Ministerio de Igualdad y Equidad fue sancionada por el presidente Gustavo Petro en enero de este año. Su objetivo es gestionar y focalizar acciones dirigidas a la eliminación de todas las violencias contra las mujeres, así como de las barreras sociales y políticas o de discriminación contra ellas. De la misma manera, busca adoptar, ejecutar, gestionar y focalizar la oferta social de las entidades del Orden Nacional en el territorio, con criterios de eficiencia y eficacia, con prioridad en territorios y poblaciones históricamente excluidas.

Tras meses desde su declaratoria, en los últimos días se conoció uno de los primeros nombramientos que encabeza la ministra y también vicepresidenta, Francia Márquez.

Se trata de Diana Gómez Correal, primera viceministra de la Mujer, quien es antropóloga y magister en historia de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado de la Universidad de Carolina del Norte. Fue profesora asociada del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes y catedrática en la Universidad Javeriana. Igualmente asesoró la construcción de políticas públicas poblacionales y para mujeres en la Alcaldía de Bogotá.

Gareth Sella, nuevo viceministro de Juventud de MinIgualdad y víctima de trauma ocular durante Paro Nacional

Pues bien, tras este nombramiento, este lunes 18 de septiembre se conoció que la página de la Presidencia publicó la hoja de vida Gareth Steven Sella Forero como nuevo viceministro de la Juventud.

Sella, es defensor de Derechos Humanos, cineasta y víctima de mutilación ocular presuntamente por parte del Esmad durante el estallido social en 2021.

Te puede interesar: Policía y MinDefensa deberán reparar a estudiante que perdió el ojo producto de un ataque del ESMAD

Para ese año, el entonces estudiante se encontraba protestando el 24 de febrero en el centro de Bogotá, cuando -según su testimonio y testigos- fue atacado con una marcadora lanzada a corta distancia por al parecer un uniformado.

Producto de esta grave herida, perdió la visión en un 90 % de su ojo izquierdo. Luego de dos años de este hecho, aún no hay responsables judicializados. “Me estaban viendo desde hace rato, yo me volteé y me disparan entonces por eso estoy como seguro y algún día ojalá eso se puede analizar en mi caso jurídicamente, es que estoy seguro es que había como una especie de orden o al menos si bien de pronto no era orden de disparar a los ojos y si había una orden de dañar a la gente de Escudos”, dijo Sella en su momento.

Y es que según el informe ‘Tiros a la Vista’, elaborado por el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes5, Temblores6 y Amnistía Internacional, informan que hubo 103 casos de violencia ocular. De estos, 14 personas fueron víctimas de pérdida de un ojo y otras 14, de pérdida total de la vista, 9 sufrieron pérdida parcial de la vista, 6 tuvieron heridas sin pérdida de la vista y 60 tenían una herida ocular sin trauma identificado (alguna lesión que representó un trauma de manera transitoria pero no generó ni pérdida parcial o total de la vista).

“Sus relatos describen en detalle que sus heridas no fueron hechos fortuitos, sino que fueron ataques direccionados con la intención de castigarles por el ejercicio legítimo de su derecho a la protesta social. Estas lesiones ponen nuevamente en evidencia patrones en las conductas de agentes del ESMAD, que sustentan las denuncias reiteradas sobre la sistematicidad en sus prácticas de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”, acota el informe.