¿El fiscal Francisco Barbosa es testigo en el caso de Laura Sarabia? Esto respondió

El fiscal general, Francisco Barbosa, respondió a una petición de la defensa de Laura Sarabia, para que declarara en el proceso que se adelanta por el hurto de una maleta llena de dinero, que desapareció de la casa de la exjefa de Gabinete y directora de Prosperidad Social.

Según la defensa de Sarabia, el fiscal Barbosa es “testigo de excepción de que Laura Sarabia nunca ha querido, ni ha aceptado, privilegios en razón del cargo que ocupaba”, haciendo referencia a una llamada que hizo fiscal a la entonces jefa de Gabiente.

Ante los señalamientos, el fiscal Francisco Barbosa decidió enviar una carta a la defensa de Sarabia, donde aceptó que sí llamó a la hoy directora de Prosperidad Social, cuando se enteró del robo a través de los medios. El fiscal aseguró que se trató de una llamada protocolaria y de acompañamiento.

”Es cierto, efectivamente, que yo me comuniqué con la doctora Sarabia luego de que se conocieron los hechos del hurto, donde le manifesté que la Fiscalía adelantaría todos los actos de investigación necesarios para esclarecer el posible hurto cometido en su residencia”, señaló Barbosa.

Además, recalcó que la llamada escasamente duró 30 segundos: “normal que se haga a los altos funcionarios del Estado… Pero no tengo conocimiento de ningún hecho relacionado con lo que a ella se le investiga como indiciada”, agregó que “esa conversación no guarda relación con los hechos jurídicamente relevantes y nada de la corta y protocolaria conversación con la doctora Laura Sarabia hacen que yo sea testigo de algo o que me conste nada”.

Finalmente, el fiscal defendió su nombre y se alejó de la versión que lo vincula al caso de Laura Sarabia.

”No tengo nada que decir acerca de la hipótesis delictiva que allí se maneja ni sobre los aspectos relacionados con la estrategia de defensa”, agregó.

Laura Sarabia es investigada por la supuesta aplicación ilegal del poligrafo a su exniñera Marelbys Meza, a quien señalaban de robar la maleta de manera injustificada.