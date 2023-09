Bogotá tiene nueva calle: fue bautizada como Estado de Palestina y su canciller se reunió con el presidente Petro

La calle 86 con carrera séptima pasó a llamarse ‘Calle Estado de Palestina’. Esto, luego de que la concejala Ana Teresa Bernal de la coalición Colombia Humana, presentara un proyecto que terminó en un Acuerdo de Ciudad sancionado en enero de este año por la alcaldesa Claudia López.

Su oficial inauguración se llevó a cabo en horas de la tarde del miércoles 13 de septiembre, donde Bernal y el canciller palestino Riad Malki, cortaron una cinta con la bandera de ese país de manera simbólica.

Esta vía al norte de Bogotá, fue escogida, pues según la concejala “esta calle está habitada, en buena medida, por ciudadanos que vienen de los países árabes”.

Y es que su principal objetivo era fortalecer las relaciones entre Colombia y Palestina; además de reafirmar el reconocimiento dado por el Gobierno de Juan Manuel Santos a ese país, como un Estado “libre, independiente y soberano” a puertas de dejar su cargo en 2018.

“Ha sido una lucha histórica donde ha habido mucho sufrimiento, pero el reconocimiento es parte de como también los pueblos se reparan. Y que Colombia contribuya a esto es muy importante”, acotó Bernal.

Por su parte, el canciller palestino Riyad al-Maliki, aseguró a PUBLIMETRO que “ahora con el Gobierno de Petro se ve que hay de verdad avances en las relaciones que se amplían y se profundizan. Por lo tanto, estoy muy satisfecho”.

Históricamente, desde 1945, Bogotá se convirtió en la ciudad con más ciudadanos migrantes árabes del país, siendo en Colombia la de mayor número de representantes de habla árabe.

A la inauguración de la calle, Petro y el canciller palestino se reunieron horas antes

Antes del evento, el canciller palestino, Ryiad Malki, y el presidente Gustavo Petro, se reunieron hacia el mediodía en la Casa de Nariño.

Según Malki, en entrevista para PUBLIMETRO, la reunión con el jefe de Estado fue “franca, amistosa, muy a profundo”.

Contó además, que “hablamos de muchas cosas”, pero “sobre todo sobre la situación de Palestina”; el cómo pueden mejorar las relaciones bilaterales “y él dio instrucciones para mejorar las cosas, entre ellas la posibilidad de abrir pronto una Embajada de Colombia en Palestina”.

Finalmente, el ministro de Asuntos Exteriores dijo que sí ha notado cambios con este Gobierno para afianzar la relación. “Claro, se ve que Colombia vota a favor de Palestina en los foros internacionales. Por lo tanto el cambio se ve muy claro y estoy muy agradecido”.

Colombia y Palestina firmaron cuatro acuerdos

El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva y el canciller de Palestina, Ryiad Malki, firmaron cuatro acuerdos bilaterales como el “inicio formal de una relación de mutuo apoyo y solidaridad de dos pueblos que se han aportado mutuamente desde hace al menos dos siglos”.

Exención de visado diplomático: este acuerdo acerca el diálogo político entre ambos Estados a la hora de facilitar las visitas de funcionarios diplomáticos de ambas partes.

Cooperación técnica: junto a la Agencia Palestina para la Cooperación Internacional (PICA), se contará con el apoyo para capacitar personal en distintas áreas, como agricultura y salud.

Cooperación académica: se desarrollarán programas donde se facilite el intercambio de estudiantes, la creación de cursos de Medio Oriente en Colombia y flujo de información cercano que permita el desarrollo de investigaciones. Consultas políticas: ambos Estados se apoyarán en el desarrollo de políticas a partir del expertise en diversas áreas.

¿Qué mensaje envía Petro al mundo tras la reunión con el canciller palestino?

PUBLIMETRO habló en entrevista con Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, para conocer qué significa la reanudación de la relación diplomática con Palestina y qué mensaje envía Petro al mundo con esta posición.

¿Cuál es la situación de Palestina actualmente?

Palestina se encuentra ocupado y esto es lo que se reconoce internacionalmente.

El Estado de Israel es un estado legítimo desde 1947 gracias a una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero que ha ocupado dos territorios palestinos: la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén, a la que ha definido arbitrariamente como capital eterna.

Y en el último tiempo, Palestina ha conseguido que el Sistema de Naciones Unidas la reconozca como Estado Observador. Esto quiere decir que tiene Gobierno, más no Estado. No controlan las fronteras, no tienen fuerzas militares, no tienen ejercicio de soberanía.

¿Cómo ha sido la relación de Colombia y Palestina a lo largo de estos 27 años?

Ha habido varias etapas. Cuando Samper ejercía la Presidencia realizó la primera visita oficial a los territorios ocupados, dejando una puerta abierta que luego los gobiernos subsiguientes no continuaron.

Luego, Colombia se fue acercando cada vez más a Israel en los Gobiernos de Uribe y Santos, sobre todo dejando la sensación de que si queríamos tener buenas relaciones con ese país, había que distanciarnos de la posición histórica de ecuanimidad.

Por lo tanto, durante los 8 años de Uribe y los 8 de Santos siempre Colombia se opuso a la creación del Estado palestino.

¿Y cómo ha sido la relación desde la llegada del Gobierno de Petro?

Ahora hay una relación de inconstantes, de dudas, de ambigüedades. Petro como senador fue muy activo en el tema palestino, como presidente la verdad no ha hecho muchos anuncios concretos más allá de algunos trinos en coyunturas particulares.

Ha habido dos votaciones en Naciones Unidas donde Colombia no ha votado en solidaridad con los palestinos.

Y la inauguración de la calle fue algo que hizo el Concejo no la Cancillería, que hoy no tiene una postura clara frente el tema de Palestina. No vemos un canciller Leyva quizá apersonado del tema.

¿A qué se debe esta posición de Petro ambigua, como usted dice?

Esto se explica porque ahora Petro tiene muchas más responsabilidades, teniendo que sacar adelante las Reformas. Me parece que está absorbido por la agenda social y el tema de política exterior en el tema de Palestina no es una prioridad, es mucho más prioritario Venezuela o la Amazonía.

¿Ha habido algún cambio desde la llegada del nuevo Gobierno?

Petro ha mantenido una política, si se quiere de neutralidad, casi de ser muy ecuánime, y esto lo ha llevado a que Colombia abandonara un poco esa doctrina de congraciarse con Israel, que era lo que habíamos visto con el gobierno de Duque. Sin embargo, no ha habido la profundización que mucha gente esperaba; una política exterior mucho más activa con el tema palestino. Entonces, si bien sí ha habido un cambio, no es el cambio que se esperaba.

¿Por qué esta posición ecuánime del presidente?

Yo creo que hay un enorme nivel de desconexión entre Petro y Leyva. No creo que sea un canciller que preocupe por decirle a sus dos viceministros la posición que va a asumir Colombia frente al tema palestino.

Si tú me preguntas, el funcionario o el plenipotenciario que se enfrenta a una votación muy seguramente dirá ‘no nos han dado en línea, no nos han dicho’ y eso es responsabilidad del Canciller y no es que Petro no quiera, no puede ir y presume que Leyva lo va a hacer.

Y algo que hemos visto con Petro es que sus ministros tienen un nivel de autonomía muy grande y bajo esa línea, pues Leyva decide que el tema de Palestina no es tan importante como era la expectativa.

¿Qué mensaje le envía Petro al mundo al reunirse con el canciller palestino?

Yo creo que el mensaje es volver al equilibrio. Nosotros no somos aliados militares de Israel y menos en detrimento de Palestina. Y en segundo lugar, Colombia se sintoniza con el reclamo del Sur global de que los palestinos tengan un estado de verdad y que sea respetada su dignidad.

¿Israel se ha pronunciado desde la llegada del Gobierno de Petro?

Ha habido actos inamistosos. Obviamente hay un ambiente en la Embajada Israelí para mantener un poco esta idea de que la relación con Colombia se preserva, se mantiene dentro de los márgenes y hasta que Petro no haga una declaración que Israel la suma como disruptiva (genocidio, limpieza étnica, condenar la violencia) tratarán de chocar lo menos posible.