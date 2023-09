Estudio desestima que las redes sociales provoquen depresión en tus hijos

Hay innumerables estudios que afirman que las redes sociales pueden ser perjudiciales para los niños; sin embargo, una nueva investigación ha descubierto que no hay pruebas suficientes de que esto sea así.

Una investigación reciente de Common Sense Media muestra que los niños de entre 8 y 12 años pasan una media de cinco horas y media al día frente a pantallas y consumiendo medios sociales. En el caso de los adolescentes, ese índice se eleva a más de ocho horas y media al día.

Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, se calcula que 1 de cada 7 (el 14%) de los jóvenes de 10 a 19 años sufre problemas de salud mental, y la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento figuran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes.

Sí, los niños pasan mucho tiempo en las redes sociales. Y la prevalencia de la depresión entre los jóvenes ha aumentado. Pero no hay pruebas de una relación causal, según confirma una investigación de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU).

“En resumen: un mayor uso de las redes sociales no estaba relacionado con más síntomas”, explicó a Metro Silje Steinsbekk, profesora del Departamento de Psicología de la NTNU y autora del estudio.

Para llegar a esa conclusión, los investigadores siguieron a 800 niños de Trondheim, ciudad situada en el centro de Noruega, durante un periodo de seis años para buscar correlaciones entre el uso de las redes sociales y el desarrollo de síntomas de enfermedad mental.

Tras ese ejercicio, el estudio descubrió que un mayor uso de los medios de comunicación social no conllevaba más síntomas de ansiedad y depresión. Tampoco se dio el caso de que quienes desarrollaron más síntomas con el tiempo cambiaran sus hábitos en las redes sociales.

“Nuestro estudio concluye que si Kari o Knut dan cada vez más me gusta y publican en Instagram o Snapchat, no tienen más probabilidades de desarrollar síntomas de ansiedad y depresión. Pero eso no significa que no tengan experiencias negativas en las redes sociales, o se sientan adictos o excluidos. Algunos pueden ser especialmente vulnerables y esos son los que tenemos que identificar”.

— Silje Steinsbekk, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología.