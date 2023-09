Presidente del Congreso le respondió ‘emberracado’ a Petro por vincularlos con ‘narcos’: exigen disculpas

Iván Name, es el nuevo presidente del Senado colombiano AME4652. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/07/2023.- El nuevo presidente del Senado de Colombia, Iván Name, habla hoy luego de su elección en Bogotá (Colombia). EFE/ Natalia Pedraza (Natalia Pedraza/EFE)

Durante el XXVI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, el pasado 1 de septiembre en Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro manifestó que la justicia no está para tapar el crimen, la justicia está para destaparlo. “Durante los 20 años que fui parlamentario no recuerdo un proyecto de ley de reforma cualquiera al código penal que no tenga que ver con aumentar penas”.

Para ejemplificarlo, el primer mandatario lo comparó con las sustancias psicoactivas. “Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes, más se abraza el poder político con el narcotráfico”.

Y añadió que “es una forma de ocultar una relación incestuosa de hace mucho tiempo a través de una especie de aplauso popular que, es decir, miren cómo nosotros sí perseguimos el narcotráfico porque llevamos consumidores y campesinos productores de hoja de coca a las cárceles”.

Senadores exigen disculpas por parte de Petro al vincularlos con narcotraficantes

Estas palabras del jefe de Estado, causaron disgustos en el Congreso. Este martes, durante la sesión plenaria del Senado, el presidente del Congreso, Iván Name, le pidió respeto al presidente Petro y se mostró bastante molesto por sus palabras.

“Hoy tengo que pedir al presidente Petro que nos respete. Apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos (...) solo quiero dejar aquí nuestra propuesta y nuestro reclamo, rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proviniendo del señor presidente de Colombia”,

Los conservadores, de la U y algunos de la Alianza Verde y liberalismo, también se unieron a la voz de Name y exigieron disculpas. “Esperamos, sí, que con su intervención acompañamos frontalmente o que por lo menos el señor presidente Petro se disculpe con el Congreso o en su defecto señale con nombre propio y con las debidas denuncias ante los entes de control cuáles son las personas que se abrazan con las narcotraficantes”.