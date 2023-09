Qué ‘polvazo’: Candidata invitó a votar por ella con video grabado después de tener relaciones sexuales

A través de las redes sociales se conoció el video de la candidata a la Asamblea de Antioquia en las próximas elecciones regionales del 29 de octubre, Catalina María Jaramillo, que grabó poco después de haber tenido relaciones sexuales con su pareja y con el que decidió invitar a los electores a votar por ella.

Catalina María Jaramillo es hija de la presidenta de Asocomunal de Valdivia, Teresa Jaramillo y actualmente es aspirante a la Asamblea de Antioquia por el partido la Alianza Verde.

Video de candidata invitando a votar después de tener relaciones sexuales

El polémico video se conoció a través de las redes sociales en el que aparece la candidata invitando a los electores a votar por ella mientras está semidesnuda acostada al lado de su pareja y en el que dice que tuvo “muchos orgasmos”.

“Hola, hoy su candidata a la Asamblea, por el partido Verde, número 74. Se levantó muy feliz, amorosamente, se levantó con muchos orgasmos. Pasó una noche de luna llena espectacular, pidiendo por que esta Asamblea sea toda una realidad para las mujeres, para el campesinado”, se le escucha decir mientras su pareja le da besos en la mejilla.

Blu Radio habló con la candidata y negó que haya publicado ese video en las redes de la campaña o tuviera una intención política. Aseguró que se lo mandó a sus colaboradores por la confianza y que no sabe cómo se filtró.

“Yo no me arrepiento de nada, pues me da risa, porque hay gente muy moralista, pero yo no estoy mostrando ninguna parte íntima, ni estoy hablando vulgar, los orgasmos hacen parte de la sexualidad y los derechos que tenemos las mujeres y los hombres”, dijo.