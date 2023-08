La búsqueda es de todos: UBPD inaugura exposición fotográfica donde podrá enviar un mensaje a los desaparecidos

A partir del 30 de agosto de 2011 se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con base en la Resolución 65/209 de la Asamblea General de la ONU, para llamar la atención al aumento de las desapariciones forzadas en distintos lugares del planeta y de las denuncias sobre hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos o familiares de estas personas.

Desde la creación de la Unidad de Búsqueda en 2018 como respuesta al clamor de las organizaciones, se han recibido 28.815 solicitudes de búsqueda, identificado 7.689 lugares de interés para la búsqueda, según el Registro Nacional de Fosas y Cementerios; realizado toma de muestra biológica a 5.848 familiares de personas desaparecidas, recuperado 929 cuerpos, entregado dignamente 196 personas en articulación con otras entidades del Estado y encontrado con vida a 16 personas.

Familiares de desaparecidos recibirán mensajes de colombianos: así puede participar de la exposición

“Soy Olga Lucía Cruz Castro. Llevo 21 años y 16 días al día de hoy, buscando a José Antonio Cruz Castro. Ha sido víctima sometida de desaparición forzada desde el 16 de julio de 2002. Mi hermano es un hombre cariñoso, afectivo, familiar, detallista. Le encanta escribir poemas. Le encanta la música llanera. Bailábamos toda la noche solo tomando agua. Él me enseñó a montar bicicleta a toda carrera para poder montar también él. Me enseñó a montar patines también a toda velocidad, pero nunca me dejó caer”, es el relato de la señora Cruz, quien busca a su familiar desaparecido por más de dos décadas.

Este y otros miles de testimonios, hacen parte de la exposición fotográfica “El camino de la Búsqueda”, que estará hasta finales de este año. Este es un homenaje que rinde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD– a miles de familias que día a día, indagan por el paradero de sus seres queridos que desaparecieron en Colombia, en el marco del conflicto armado interno.

La galería recorrerá 23 ciudades y municipios del país y será abierta al público en la plazoleta principal del Parque Bicentenario de Bogotá. “La investigación humanitaria extrajudicial y la investigación forense necesitan ser visibilizadas. Buscamos en todo el país, cruzando fronteras, recorremos ríos, mares y montañas para encontrar sin prejuicios, ni etiquetas a todas las personas que nos arrebató el conflicto armado. Todas las personas dadas por desaparecidas nos hacen faltan y seguiremos buscando hasta encontrarlas y develar la verdad reparadora sobre lo ocurrido”, aseguró la directora de la entidad, Luz Janeth Forero Martínez.

Durante esta exposición también la ciudadanía podrá visitar la carpa “Correspondencia Pendiente”, donde podrán encontrar postales con historias de personas dada por desaparecida, y a su vez podrán enviar un mensaje de aliento y de solidaridad a las familias buscadoras o a esas personas desaparecidas que seguimos buscando.

Asimismo, este 28 de agosto, la UBPD lanzó la estrategia #LaBúsquedaRepara con la cual pretende mostrar miles de historias de las personas desaparecidas a través de las voces de sus familiares quienes mantienen viva su memoria, con el propósito de hacer un llamado a la solidaridad y acompañamiento en el camino de la búsqueda.