Reconocido actor fue testigo de balacera y robo a una mujer cuando sacaba dinero de un cajero

El reconocido actor Carlos Congote, recordado por las múltiples producciones en las que ha trabajado, reveló detalles de cómo una joven que acababa de retirar dinero de un cajero automático fue víctima de los ladrones. En el hecho, que sucedió en la carrera 11 con calle 81 plena zona rosa de Bogotá, se registraron disparos.

Congote se encontraba a pocos pasos de la víctima cuando sucedió el robo, que de inmediato reportó a través de su cuenta de Tiktok, en la que expresó su consternación por el hecho y por la inseguridad que se vive en la capital del país.

Puede leer: Candidato fue víctima de hurto cuando denunciaba inseguridad en Bogotá: “al menos me dejaron un regalo”

Actor fue testigo de atraco a mujer que sacó dinero de un cajero en Bogotá

“Les cuento que estoy acá, exactamente en la 81 con 11, acá en el Banco de Bogotá, y una chica estaba sacando plata del cajero y le dispararon. Llegó la Policía, el Ejército, se la llevaron. Ahí hay manchas de sangre (señala el suelo). Por favor, tengan mucho, mucho cuidado. Bogotá está muy inseguro y de verdad, ¿qué está pasándonos? ya en un cajero lleno de gente y ¡Qué susto! Cuidémonos, Bogotá está muy, muy inseguro”, dijo el actor de producciones como Lola Calamidades y la Ley del Corazón.

@carloscongoteofficia Atentan contqnoa vida de una mujer joven. Le diaparan mientras sacaba dinero del cajero a dentro del banco en plena zona rosa de Bogotá. La inseguridad de la ciudad nos esta matando. @Alcaldía De Bogotá #prevencion ♬ original sound - cogótico

Los usuarios de internet de inmediato se pronunciaron: “En lo que llevo de vida nunca habíamos estado así de temerosos de salir de casa en nuestra capital”, “No es que la ciudad este insegura, es que no tenemos alcalde y jueces no hacen nada, que tristeza!!!!”, “Lo que pasa es que no hay ley, ni justicia, ni presidente!!”, “No es solo en Bogotá, es en todo el país, la inseguridad está desbordada” y “Más que una sensación de inseguridad es un gran temor de salir hasta la esquina de su casa, no hay un lugar seguro ya”.