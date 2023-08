¿Cuándo abren la vía al Llano? Complicada situación en el tramo Bogotá - Villavicencio

(4:35 am) *Atención* Debido a las lluvias de las últimas horas, se registró caída de piedra sobre su la calzada en el k58+000 y por congestión de carga en el Pr 35+000 hasta el Pr 24+000, no se puede habilitar todavía en el Pr 0+000. No hay condiciones de seguridad. #713 pic.twitter.com/V35tjO7dTK