Oneida, Silva y los 676 candidatos que pueden quedar inhabilitados para elecciones: ¿Qué pasó con Hernández y Lopesierra?

La Procuraduría General de la Nación indicó que de 128.208 candidatos inscritos en la Registraduría Nacional para los comicios del próximo 29 de octubre, 676 registran información relacionada con inhabilidades para desempeñar el cargo para el cual se inscribieron.

De acuerdo con el ente de control, 14 aspirantes a alcaldías presentan inhabilidades; 19 para diputados, 560 tendrían impedimentos en concejo, 3 para gobernación, 55 para Juntas Administradoras Locales y 25 inscritos con aspiraciones para edil en Bogotá.

”El listado de sancionados se envía al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se realice la correspondiente investigación y se verifique si hay lugar a la revocatoria de inscripción”, agregó la procuradora Margarita Cabello Blanco.

La entidad publicó, por regiones, el listado de los departamentos con mayor número de candidatos con anotaciones de inhabilidades: Antioquia, 81; Santander, 66; Cundinamarca, 63; Tolima, 43 y Valle del Cauca con 43 aspirantes inscritos, quienes presentan anotaciones relacionadas con inhabilidades para el desempeño del cargo al cual se inscribieron, según la base de datos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría.

Entre los casos, se destaca el de Oneida Pinto, la exgobernadora de La Guajira procesada por varias irregularidades, ahora intenta llegar una vez más a la Alcaldía de Albania, su pueblo natal. En contra de ella se han abierto varios procesos disciplinarios, fiscales y penales, los cuales le alcanzaron a costar algunos días de privación de su libertad.

676 candidatos que pueden quedar inhabilitados por la Procuraduría para las elecciones 2023

También en el listado está Javier Miguel Vargas, quien aspira como gobernador en Vaupés con el aval de Fuerza Ciudadana aparece con procesos por decir palabras y expresiones ofensivas con otra persona de cuando fue alcalde de Mitú.

De igual forma, Henry Silva Meche, que quiere ser gobernador del Vichada por el Partido Demócrata Colombiano. Su nombre ha sido mencionado en expedientes judiciales de la Fiscalía. Además en Chocó está Luis Emilio Romaña, avalado por Todos Somos Colombia.

Otro de los casos que resaltan está el de Rodolfo Hernández en Santander, quien para la procuradora Margarita Cabello, no está habilitado, porque el fallo de inhabilidad por insultar a un veedor ciudadano y que lo privaría de participar, no le ha sido notificado.

También puede leer: Rodolfo Hernández fue inhabilitado por Procuraduría por irrespetar a veedor y deberá pagar una multa

Sobre Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, implicado en la investigación de Nicolás Petro y la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial de Petro. La Procuraduría General no lo menciona porque él no ha sido funcionario público, y por ende no tiene ninguna sanción de carácter disciplinario que le impida ir por la Alcaldía de Maicao.

Finalmente, por municipio, Bogotá D. C. presenta 30 posibles inhabilitados; Bucaramanga, Ibagué y Piedecuesta, registra 8, y cierra el listado Barrancabermeja con 7 candidatos.