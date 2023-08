Ciclista sobrevivió a explosión de camión de gas y contó cómo lo hizo

Un grave accidente se registró en horas del mediodía del pasado domingo 20 de agosto, luego de que un camión cisterna que transportaba gas se accidentara y se volcara para posteriormente explotar. El vehículo con el combustible viajaba desde Medellín hacia la población de San Rafael en el oriente antioqueño. Al sitio se movilizaron los organismos de socorro y los Bomberos de Guatapé para atender la situación. La zona estuvo acordonada por seguridad de transeúntes y habitantes del sector.

Pero tras el accidente se ha conocido el relato de uno de los sobrevivientes, pues así lo ha revelado la usuaria @melissag1128 quien contó por medio de la red social Twitter, que su papá se fue a las 6:00 a.m. a montar bicicleta, y que les había dicho que se iba hasta Guatapé

“Eran las 2:00 p.m. y no llegaba nos empezamos a preocupar porque normalmente si se le pincha la llanta de la bici llega tipo 2:00 p.m., luego vimos la noticia del accidente de San Rafael- Guatapé donde explotó un carro que transportaba gas natural, nos preocupamos, pero recordamos que él dijo que se iba a Guatapé. Eran las 4:00 p.m. no llegaba, llamo a mi mamá y me dice que él le dijo que se iba era a San Rafael entonces me preocupé aún más”, se lee.

Precisó que buscaba noticias y aumentaban los heridos, así como transcurrían las horas y que imaginó lo peor. Sobre el accidente solo sabía su hermano en medio de la angustia empezó a llamar a los hospitales a los que llevaron a los heridos, pero no obtuvo respuesta.

“Me senté en la manga cerca de la puerta a esperarlo y paró un carro, no se bajaba nadie hasta que escuché la puerta y le sentí los zapatos con los que monta bici y salí corriendo a verlo y me dice: ‘Ese carro me explotó en toda la cara’. Luego nos contó que él estaba tomando tinto en una tienda pequeña y que la señora le agradeció mucho por comprarle, arrancó con la bici y al rato escuchó un ruido fuerte volteó a ver y era el camión de EPM y lo primero que hizo fue tirar la bicicleta y tirarse por encima de un alambrado por un voladero y explotó el camión entonces el siguió tirándose y se escondió detrás de una placa de cemento y al momento volvió a explotar”, agregó.

Precisó que el carro se explotó al frente de la tiendita y la señora que lo atendió tuvo muchas quemaduras, así como los motociclistas que iban detrás y una casa que estaba a lado de la tienda. “Él nos dice: ‘yo me acordé de una película de acción porque yo vi que ese carro se volteó y me tiré por el alambrado pensando que iba a explotar’”.