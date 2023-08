Así es como un hombre logró formar el primer partido colombiano de origen palenquero

Pedro Adán Torres Pérez es el presidente y representante legal del Partido Demócrata Colombiano, el primer partido de origen palenquero que hace un año recibió la personería jurídica entregada por el Consejo Nacional Electoral.

Pero su vida, como la de muchos afrocolombianos en el país, no ha sido fácil y antes de llegar a Bogotá como líder de su colectividad tuvo que recorrer un largo camino.

En conversación con Publimetro, Torres Pérez recordó las vivencias que pasó para lograr estar donde hoy está.

“Soy una persona que salió de Palenque a los 8 o 9 años, no recuerdo. Lo que sucedió es que en Palenque solo había hasta 4to de primaria en los colegios. A mí me criaban mis abuelos y ellos tenían dos opciones: enviarme a Barranquilla o a Cartagena. Como mi abuela materna vivía en la comunidad palenquera que llegó a Galapa (Atlántico) para allá me mandaron”, dijo, pensando en los primeros años de su vida.

“Yo llegué un domingo y vi a tres mujeres rallando coco. Una de ellas tenía la nariz grande como la mía y supe que esa era mi mamá. Le pregunté: ¿Para qué es ese coco? Yo pensé que era para hacer un arroz. Pero ella me respondió: Para hacer cocadas. Ese mismo día, por la tarde, me tocó ir a vender cocadas”.

Pedro Adán Torres Pérez es el presidente y representante legal del Partido Demócrata Colombiano Foto: Cortesía

Y así, vendiendo cocadas, logró entrar a estudiar a un colegio del barrio El Silencio en Barranquilla. “Cuando llegué a ese salón y me senté en mi silla, la niña que estaba a mi lado se levantó y dijo: A mi no me sientan al lado de ese negro que huele a cocada.

Literalmente todo el salón empezó a cantar: ‘negrito vende cocá’. Yo salí corriendo y me puse a llorar. En ese momento solo pensaba en volver a mi pueblo, donde era tan feliz”.

Por ese hecho que marcó su vida para siempre, Pedro Torres reconoció que “el bullying no es nuevo, solo que en ese momento no había ni el conocimiento ni la protección que hay hoy”.

Ese mismo día, cuando él llegó a su casa le dijo a su abuela materna: “Yo me devuelvo para Palenque”. Pero ella lo miró y le respondió: “Tiene que ir, porque usted va a ser doctor”.

Esas palabras quedaron marcadas para siempre en la memoria del joven Pedro Adán, que años después llegó a la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla a estudiar derecho y en medio de la venta de los dulces tradicionales sacó adelante su carrera.

Hoy Torres es un reconocido líder afrodescendiente, cristiano, político y social, abogado y magíster en derecho administrativo de la misma alma mater y especialista en derecho administrativo de la Universidad Libre, consultivo de alto nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

“Las cocadas fueron para mí la oportunidad que Dios me dio para convertirme en un profesional”, indicó.

Por eso, aseguró con mucho orgullo que él es “el primer palenquero, después de 200 años de vida republicana, en presidir un partido político”.

El día que llegó a la Registraduría para presentar los papeles del Partido Demócrata Colombiano le pidió a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le dieran a Palenque la oportunidad de hacer política.

El 25 de agosto, en un evento sin precedentes desde Palenque, los magistrados del CNE le entregaron a Torres la personería jurídica del partido. Hoy, casi un año después, sigue trabajando desde una sede del partido en Bogotá para darle el aval a los colombianos que quieran hacer política “de la mano de Dios”.