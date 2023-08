“Tomémonos un tinto”: Federación de Cafeteros pide tener un diálogo con el presidente Petro

Germán Bahamón, presidente de Fedecafé anunció que está dispuesto a mantener un diálogo con el presidente Petro para llegar a un acuerdo sobre el manejo del Fondo Nacional del Café. En una intervención, el mandatario cuestionó la dirigencia de Fedecafé. “Si la Federación de Cafeteros no se reestructura, se acaba el contrato con el Fondo Nacional del Café”, advirtió.

El presidente criticó que en la actualidad los dirigentes del gremio viven “como en la vieja época del café, mientras que hay un mundo cafetero empobrecido, que vive en las regiones excluidas. Eso no concuerda, eso no puede ser así”.

“Tomémonos un tinto”: Federación de Cafeteros pide tener diálogo con el presidente Petro

Por su parte, este jueves en Blu Radio, Bahamón afirmó que “en su en su alocución en Pitalito, (el presidente) dijo que se había tomado un café incluso con Álvaro Uribe Vélez. Yo estoy buscando ese café y quiero sentarme con el presidente de la República porque son más las coincidencias en beneficio de la caficultura colombiana que las diferencias”.

Y agregó que “creo que es importante que tengamos un diálogo abierto y sincero sobre los retos que enfrenta el sector y cómo podemos trabajar juntos para superarlos”.

Se espera que el gremio se reúna con Petro y se llegue a un acuerdo que beneficie al sector.

Renegociación de Petro y el TLC

El presidente Gustavo Petro anunció el inicio de la renegociación de las condiciones legales y económicas del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. “Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación”, dijo el mandatario.

Ante esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que este tratado con Colombia deberá siempre estar acordado de manera bilateral.

“Las renegociaciones con cualquier Tratado de Libre Comercio (TLC) implican un proceso, lo que se ha acordado siempre, es bilateral, no unilateral y que en esa medida hay que seguir con las cosas que están pendientes”, aseguró Bonilla.

Cabe resaltar que dicho Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos lleva 11 años en aplicación.

Además, el jefe de la cartera de Hacienda consideró que se presenta un desequilibrio en la balanza comercial con los productos que se venden entre los países.

“El tema es que tenemos un desequilibrio fuerte, nosotros somos esencialmente importadores y tenemos una balanza comercial deficitaria, hoy necesitamos garantizar que el país tenga mayor camino en las exportaciones”, agregó Bonilla.

Cabe señalar que dicho tratado tiene beneficios para los países en el caso de la reducción de aranceles, el cambio en reglas de origen, el anexo de contratación pública y emitir interpretaciones sobre el acuerdo.

“En la negociación se acordó que no se pueden hacer cambios en cuanto a tiempos, montos y porcentajes para subir aranceles”, se lee en otro aparte.

“Si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano, tendría 1,2 millones de puestos de trabajo más, es decir, riqueza. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio que firmaron hace unos años”, afirmó el presidente Petro, sin embargo Colombia todavía no produce todo el maíz que consume. El país sólo 250.000 toneladas de los cinco millones de toneladas que utiliza.