¡Tenga cuidado! Este hombre apuñala sin mediar palabra en exclusivo sector de Bogotá

La última vez que atacó fue en el barrio Cedritos, en la localidad de Usaquén a la 5 am, en donde se pudo evidenciar gracias a las cámaras de seguridad al agresor lanzarse sobre un motociclista sin importar que transitaba junto a varios vehículos a alta velocidad, el delincuente lo hirió con un puñal y huyó del lugar.

Por otra parte, los ataques al parecer son sin razón alguna según afirma la misma comunidad, hay un hombre que está atacando a las personas con un cuchillo, acto que comete sin mediar ninguna palabra. Entre sus víctimas se reportan transeúntes y conductores de vehículos. A través de redes sociales se conocieron imágenes del momento en el que el sujeto decide atacar a sus víctimas, generando pánico en la zona.

En un video publicado por un usuario en Twitter, se observa el momento en el que el hombre va caminando tranquilamente por la calle y, de un momento a otro, se abalanza sobre las personas para intentar herirlas.

“Alerta, ciudadanos de Bogotá: anda suelto ‘el pate cabra’, con una navaja apuñala a transeúntes y motociclistas a quienes se les abalanza para causarles heridas mientras transitan en la vía”, comentó el usuario que publicó el video.

Habría más casos. Por ejemplo, un joven aseguró que, cuando caminaba con destino a un gimnasio de la zona, el sujeto lo lesionó en la cara: “El tipo me pone la mano, yo volteé a mirar si me quería robar. Siguió caminando. Me toqué la cara y comencé a sangrar”, relató Juan Sebastián Ángulo, quien recibió 28 puntos por cuenta de la herida en su rostro.

Por medio de redes sociales varios ciudadanos han denunciado esta situación, por lo que exigen una oportuna respuesta por parte de las autoridades para identificar lo más pronto posible a este sujeto, evitando de esta forma que pueda atacar a más personas. Ahora bien, la Policía está recopilando las denuncias para identificar al señalado agresor y lograr llevarlo ante las autoridades competentes.