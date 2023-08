¿Nuevos despidos en el Gabinete? Presidente Petro dio un duro ‘jalón de orejas’ a sus ministros

Desde horas de la noche del lunes y la madrugada de este martes 15 de agosto, el presidente Gustavo Petro estuvo reunido con sus ministros y ministras para conocer los principales avances de sus carteras, pero también para llamarles la atención y lanzarles una dura advertencia: tienen 30 días para mejorar sus iniciativas o de lo contrario se suman a la lista de funcionarios despedidos. Este ‘jalón de orejas’, según fuentes de Palacio consultadas por El Tiempo, aplicó también para viceministros. “Todas las direcciones de los ministerios quedan con matrícula condicional y si no mejoran ejecución no podrán continuar en el gobierno, lo mismo los viceministros”.

Si bien la amonestación fue de manera general, el primer mandatario se habría dirigido puntualmente a los Ministerios de de Hacienda, Ambiente, Agricultura e incluso a la Agencia Nacional de Tierras, por revelaciones periodísticas de El País de España, que dieron cuenta como su director Gerardo Vega, ha dicho que se ha formalizado más de un millón de hectáreas rurales en el Gobierno Petro. Pero funcionarios de la misma entidad, revelaron que la cifra es inferior a 200.000.

Guillermo Jaramillo fue el primer ministro en reaccionar

El jefe de la cartera de Salud Guillermo Jaramillo, reaccionó al regaño del presidente y lo defendió asegurando que fue lo debido.

“El buen Arriero Arrea, le corresponde al señor presidente a nosotros exigirnos, por supuesto, y si de pronto no estamos al tono de él, pues muy seguramente, algunos no estaremos, pero esperamos poder estar al tono del señor presidente que nos pide, nos exige por Colombia”, aseguró.

Y agregó que “estamos trabajando y sirviéndole a Colombia entero, entonces nos corresponde a todos nosotros trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, como lo ha solicitado el señor presidente de la República y en eso estamos, el que no lo pueda hacer, pues tiene que irse y si no podemos, para eso estamos, nosotros somos fusibles, si no estamos funcionando, se saca ese fusible y entra otro”