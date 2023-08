Critican a a Petro por “desaparecer” en viajes al exterior

El senador colombiano Jonathan Pulido Hernández, conocido como “Jota Pe Hernández”, cuestionó al presidente Gustavo Petro por sus repetidos incumplimientos y “desapariciones” en viajes que hace al exterior como jefe de Estado.

El incidente más reciente ocurrió el miércoles en Belén (Brasil) a donde Petro viajó para participar en la Cumbre Amazónica, en la cual estuvo el martes, pero ayer inexplicablemente no apareció para la foto oficial ni para ninguna otra actividad de la reunión.

Petro tenía previsto regresar al país ayer, día en que concluyó la Cumbre, pero según los periodistas que viajaron con él el presidente no apareció en todo el día y el regreso de la comitiva a Bogotá tuvo que ser postergado para hoy.

Según los periodistas, la explicación que les dieron es Petro se ausentó de la cumbre porque estaba ocupado con las denuncias de la Fiscalía sobre un supuesto plan de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de atentar contra el fiscal general, Francisco Barbosa, pero al mismo tiempo se preguntaron si de ser cierto eso no habría sido mejor adelantar el regreso a Colombia.

La Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, no dio explicaciones sobre la ausencia en la segunda jornada de la Cumbre Amazónica aunque informó que el regreso el miércoles se aplazó por malas condiciones climáticas para el vuelo, versión que ha sido contestada por la prensa.

Al respecto, el senador Hernández dijo en redes sociales: “Ellos dicen que por tiempo, pero lo raro es que no se hizo presente (Petro) a (sic) ningún evento público de la cumbre de la Amazonía en Belén de Pará, no apareció, no estuvo presente”.

Hernández se preguntó entonces “¿En dónde estaba el presidente? ¿qué estaba haciendo?. ¿Se encuentra bien el presidente?”.

Agenda modificada

Petro tenía hoy un encuentro en Bogotá con el presidente suizo, Alain Berset, que está de visita en Colombia, pero a raíz de que su vuelo solo partió de Belén esta mañana la cita al parecer tuvo que ser movida unas horas y será privada.

El Ministerio de Cultura también informó hoy que “por complicaciones en la agenda del presidente de la República, Gustavo Petro, la ceremonia de posesión de Juan David Correa como ministro de Cultura ha tenido cambios de horario”.

Ante lo ocurrido en Brasil, la prensa colombiana recordó lo que pasó en junio pasado en París cuando Petro asistió a la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial.

En esa ocasión también desapareció un día entero y canceló reuniones con empresarios, lo que obligó a la prensa que lo acompaña a quedarse un día más en la capital francesa, sin tener explicación oficial sobre lo sucedido.

Según el senador Hernández, “sus inasistencias, su incumplimiento, sus fallas no solamente las tiene en Colombia sino que también las tienen en los países que visitan muy seguido ¿acaso estará abandonando el cargo a ratos?”.

Por su parte, el analista político Jorge Iván Cuervo, investigador de la Universidad Externado de Colombia, opinó hoy que “para evitar rumores y especulaciones, la mayoría de mala fe”, el Gobierno “debería informar públicamente la agenda del presidente (...) y las razones de su incumplimiento” ya que si es por problemas de salud, “la salud del jefe de Estado es un asunto de interés público”.

En Colombia también ocurren con frecuencia ausencias o retrasos considerables del presidente en actos oficiales tanto en Bogotá como en otras regiones del país.