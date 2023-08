Regresan las Tortugas Ninja

Los reptiles luchadores (Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael) son el feliz accidente de los autores de cómics Kevin Eastman y Peter Laird que sin saber qué hacer con su primer boceto terminaron creando la exitosa franquicia de las Tortugas Ninja. Los protagonistas son jóvenes superhéroes que habitan en las alcantarillas viendo programas de televisión y películas sintiéndose inadaptados.

Las cuatro tortugas aficionadas a la pizza han aparecido en programas de dibujos animados, películas y juguetes desde hace tres décadas, tiempo suficiente para eclipsar sus orígenes en los cómics. En 1983, Kevin Eastman y Peter Laird crearon su tira cómica como una parodia de sí mismos a partir de fragmentos de todos los cómics de superhéroes de gran éxito de la época: New Mutants, X-Men y, sobre todo, el Daredevil de Frank Miller de la que tomaron prestados ninjas y artes marciales, una historia de origen que involucra sustancias químicas extrañas, un mentor que lleva el nombre de un trozo de madera y una horda de villanos sin rostro con el nombre de una extremidad corporal. El cómic fue un éxito de ventas y licencias que sacudió a una industria que aún estira sus músculos tras décadas de consolidación editorial.

Las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes se han convertido en la última peripecia cinematográfica de Rogen, quien ha hecho una segunda carrera acumulando adaptaciones de cómics de gran éxito que no se basan en las propiedades de Marvel o DC. “Estoy en un punto de mi carrera en el que no mucha gente está en posición de decirme cómo hago mi trabajo. Creo que cuando era más joven, me gustaba no tener tanta perspectiva como la que tengo ahora. Me he abierto camino con decisión para no tener que lidiar con tanto conflicto personal. Trato de que las críticas no me impidan hacer las cosas que creo que son interesantes”, apuntó el productor dos meses antes del estreno de la película y dos semanas antes de la huelga de actores.

“La visión de Seth (Rogen) era que los personajes se vieran y sintieran como y adolescentes auténticos porque es un momento emocional muy confuso y con el que todos nos identificamos”. — Jeff Rowe, director

De todas las adaptaciones de cómics producidas por Rogen, entre ellas ‘Preacher’, ‘The Boys’ e ‘Invencible’, la más sorprendente es esta nueva de las Tortugas Ninja. El actor, productor y cineasta canadiense está considerado como una de las mentes más eclécticas, progresistas y talentosas de Hollywood.

Un fanático de las Tortugas, Rogen, de 41 años, confiesa haber consumido el comic en su infancia. “La serie animada salió en 1987, cuando yo tenía cinco años. La primera película salió en 1990, cuando tenía ocho años. Era un producto dirigido a alguien de mi edad y me encantó. Me parecieron divertidos y un referente generacional. Empecé a tomar clases de kárate influido por las tortugas. La verdad es que estaba obsesionado con ellas”. Rogen disfrutó tanto su tiempo con las Tortugas Ninja que cuando le pidieron que creara una nueva película sobre estos personajes no se lo pensó. A principios de 2020, el productor anunciaba que haría reboot de una película CGI sobre las tortugas Ninja, junto a Nickelodeon y Point Grey Pictures. “Esta versión de las tortugas enfatiza en su aspecto adolescente, incluida la disciplina, el honor, la lealtad y, por supuesto, la inmadurez acompañada de la diversión” revela el actor. La última vez que vimos a nuestras tortugas en la pantalla grande fue en 2016, en una cinta protagonizada por Megan Fox y Will Arnett, sin embargo, Rogen revive esta propiedad intelectual con toneladas de humor. “Estamos hablando de las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes. De todas esas palabras, la parte adolescente ha sido la menos explorada y la más interesante para mí. Creo que gran parte de mi carrera ha estado intrínsecamente ligada al género adolescente y quiero explorar las tortugas de esa manera”.

Junto a los guionistas Jeff Rowe, Evan Goldberg, Dan Hernandez y Bennifer Samir, Rogen colaboró en la creación del guión dejando a Jeff Rowe dirigir la película. “Son adolescentes debajo de caparazones que solo quieren ser normales y hacer las cosas normales de su edad” apunta Rogen.

Cuando los conocemos en Mutant Mayhem, Leonardo, Donatello, Miguel Angel y Rafael han estado viviendo sus vidas confinados en las alcantarillas de la ciudad de Nueva York porque su padre adoptivo, la rata mutante Splinter, interpretada en esta película por la leyenda de las artes marciales Jackie Chan, cree los humanos nunca los aceptarán. Pero las tortugas han crecido y quieren experimentar el mundo exterior como adolescentes normales. Deciden buscar la aceptación, con la esperanza de ganarse a la gente de la Gran Manzana a través de actos de heroísmo.

Cuando conocen a la aspirante a reportera April O’Neil, que está tratando de acabar con el mutante criminal Superfly, interpretado por la leyenda del rap Ice Cube, ven su oportunidad de librar a la ciudad del crimen. “La visión de Seth era que los personajes se vieran y sintieran como y adolescentes auténticos porque es un momento emocional muy confuso y con el que todos nos identificamos” admitió el Rowe. Con el apoyo de un elenco repleto de estrellas como Rose Byrne, John Cena, Jackie Chan, Paul Rudd, Maya Rudolph y el propio Rogen, Leonardo, Donatello, Michelangelo y Raphael, aparecen dibujados por un estilo de animación que se inspira en los personajes de Spider-Man: Into The Spider-Verse. “Un estilo artístico que, con suerte, evoca unos dibujos como un trabajo en progreso inacabado, que es un sentimiento muy adolescente”, explica Rowe.

Sin duda, director y productor se sintieron como si estuvieran jugando con la película. “Para nosotros era un proyecto desde el corazón, pero hemos corrido un gran riesgo con el estilo de animación. En este mercado es gratificante correr riesgos y ofrecer cosas diferentes. Hemos intentado hacer algo audaz y emocionante para la gente” concluyó Rogen.

96%

es el porcentaje de aprobación sobre un total de 175 reviews, que le da a la película el sitio especializado Rotten Tomatoes.