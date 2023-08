EN VIVO: Presidente Gustavo Petro da discurso tras su primer año de Gobierno

El presidente Gustavo Petro cumplió hoy su primer año de Gobierno, día en el que se realiza la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Tras 12 meses en el cargo más importante del país, el jefe de Estado ha enfrentado situaciones positivas y negativas. A esta hora, atiende el protocolo de honores desde el tradicional puente de Boyacá, en medio del escándalo que atraviesa por cuenta de las declaraciones de su hijo Nicolás Petro, ante la Fiscalía General de la Nación.

Hoy se realiza la conmemoración de 204 años de la Batalla del Puente de Boyacá, por lo que se espera en los próximos minutos el presidente entregue un discurso sobre su periodo presidencial y los retos que enfrentará en los meses venideros.

“Generalmente, no leo los discursos, pero la necesidad de entregar cifras más o menos exactas me lleva a esta no muy gustosa realidad de leer los discursos”, señaló el presidente Gustavo Petro al iniciar sus palabras.

Inició el discurso hablando de la paz

“Todo lo que este gobierno está haciendo está pensado para enaltecer la vida. La vida está en el centro de nuestra política. El gobierno del cambio escogió la vida y está empeñado en convertir a Colombia en potencia mundial de la vida, por eso estamos hablando con los grupos armados”.

Agregó que: “la paz no es un negociado de grupos armados. Esa paz esquiva está en el diálogo, en la búsqueda de acuerdos que nos ayuden a salvar a vida de la gente en vez de profundizar en la violencia que acaba con el tejido social, con las juventudes y la vida de la gente más pobre. Eso es la paz total, poder la vida sobre el lucro de unos cuantos y que convenga a quienes quieren que sigan creciendo fines codiciosos”, continuó.

“Nos han acusado de no estar al lado de la fuerza pública, eso es una mentira. No les hemos atado las manos a nuestros policías y soldados, las dirigimos hacia otros objetivos”, puntualizó el presidente.

El presidente aseguró que se “ha vencido la inflación”

“Nos han dicho que íbamos a desestabilizar la economía del país, que la inversión se iba a ir, que subiría el dólar, que se perderían empleos. La catástrofe económica decían los que no creen y nunca han creído en el cambio. Por el contrario, hoy podemos decir que hemos vencido la inflación, que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre de Colombia. Ahora los precios empiezan a bajar. Lo obvio es que empecemos a notar que el dinero de la familia ya alcanza para comprar la misma canasta de bienes y servicios que antes”, dijo en medio de su discurso.

