¿Quién es la mamá de Nicolás Petro? Así fue su historia con el presidente Gustavo Petro

Con el reciente caso mediático alrededor de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, han crecido las dudas sobre la vida personal que han configurado las relaciones del mandatario con su núcleo familiar. Parte de las dudas están guiadas a la mamá de Nicolás Petro Burgos, uno de los hijos del mandatario parte de su relación con una mujer que es bastante alejada de la política, le contamos lo que se sabe.

Quizás si usted se pone a pensar en Nicolás Petro Burgos y la información que existe sobre él, recuerda las afirmaciones sobre él que hizo el propio mandatario presidencial, que admitió que no estuvo durante su crecimiento ni hizo parte de su vida durante su crianza. “Alcancé a estar 1 años tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga (...) yo me separé, por varias razones, de mi hijo y de Katia. Realmente el se crió en Córdoba, en Ciénaga de Oro, estudió allá, hizo su universidad allá, Derecho. Nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad”, dijo en entrevista para Revista Cambio.

La Katia de la que habla en sus declaraciones es Katia Burgos, la mujer con la que tuvo a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, hoy imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Fue la primera esposa que tuvo Gustavo Petro, durante su militancia en el M-19 y precisamente tuvo al entonces pequeño Nicolás Petro Burgos en 1986 y lo llevó a los brazos de su padre mientras estaba en la cárcel, en el año 1987.

Katia y Gustavo Petro crecieron juntos en la Costa. Ella proviene de una familia pudiente del municipio de Ciénaga de Oro, que además la presionó mucho durante su relación con Petro, puesto que era una persona al margen de la ley y no estaban de acuerdo con su relación. Tras su embarazo y la salida de su hogar, Katia terminó viviendo en la casa de Clara Nubia Urrego, madre del hoy mandatario, quien la apoyó durante aquella dura época.