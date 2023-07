“Parce, no emigre”: colombiano en Australia cuenta dura realidad que vive y recomienda no irse

La vida fuera del país de origen puede ser muy exitosa, pues es claro que ir a países desarrollados siempre es una opción. Migrar para buscar mejores oportunidades está en la cabeza de muchos, en todas las clases sociales y aunque a muchos les va bien a otros no tanto y eligen volver a territorio nacional. Esta vez fue un migrante en Australia quien aconsejó no migrar y quedarse en el país.

Se trata de Santiago López, un creador de contenido que en TikTok comparte videos acerca de su vida en Australia y la forma en la que se sostiene económicamente en ese país. A pesar de que le han gustado muchas cosas de ese país, López aconseja no emigrar.

“Parce, no emigre, no se venga para Australia, no salga de su país. Si usted no está dispuesto a pagar el precio de tantas cosas, es mejor que no salga. Si está cómodo, tiene buen trabajo, no se desacomode, esto no es para todo el mundo. Una de las cosas con las que se enfrenta el inmigrante es la soledad, cuando uno está en un país que no es el de uno y no se tiene a la familia, los papás, los seres queridos y amigos, es más difícil”, comenzó diciendo en el video.

Además, el creador de contenido señaló que la soledad es una de las cosas más duras por las que hay que pasar en el exterior. “La soledad, no tener plata, no tener trabajo y aparte la barrera del idioma. En Australia, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, que no se habla el mismo idioma, es más complicado aún”, agregó.

“Por más que la familia de uno lo apoye desde afuera, ellos no pueden hacer nada. Por ejemplo quienes estamos en Australia, que la diferencia de horario es tanta, no se venga si no quiere sufrir, no es para todo el mundo”, también señaló.

A pesar de su consejo, señaló que sí se puede sobrevivir y que tarde o temprano uno logra los objetivos. El creador de contenido señaló que cuando llegó a ese país lo hizo con su esposa y no sabían hablar el idioma. “Poco a poco uno va consiguiendo contactos, trabajo, hoy en día tengo trabajo estable, pagué mi deuda de más de 50 millones de pesos en Colombia. Hemos construido cosas. El principio es muy duro pero con paciencia todo se puede lograr. Mi consejo para quienes a penas empiezan es que le echen ganas que todo se va a acomodar”, concluyó.