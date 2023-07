“Todo indica que se trataba de contribuciones en efectivo a la campaña”: Paloma Valencia

Este sábado, 29 de julio, se conoció que la Fiscalía General de la Nación ejecutó la captura de Nicolás Petro, exdiputado e hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y a Daysuris Vásquez, su exesposa; por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales. Ante la noticia, Paloma Valencia se pronunció a través de las redes sociales.

La congresista escribió un mensaje en el que hace referencia a la captura de Nicolás Petro y su exesposa y lo que pudo haber sucedido durante la campaña, pero también le envió unas sentidas palabras al mandatario por su rol como papá.

Paloma Valencia se pronunció por la captura de Nicolás Petro

“Es fundamental que todas las posibles irregularidades en la financiación de la campaña de Petro, asociadas al caso de su hijo, sean investigadas a fondo. Todo indica que se trataba de contribuciones en efectivo a la campaña. Solidaridad con el presidente @petrogustavo como padre”, escribió Valencia en su cuenta de Twitter.

— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 29, 2023

De inmediato los seguidores de la senadora y los usuarios de internet se pronunciaron: “Solidaridad con Colombia”, “No, ninguna solidaridad con una persona que empuñó las armas en contra de su propio pueblo, con una persona que hizo parte de un grupo narcoterrorista, que causaron tanto dolor con asesinatos, secuestros, atentados, a ellos no les dolió causar el holocausto del palacio de justicia”, “Que se hagan todas las investigaciones y que haya transparencia en todo el proceso. Es todo lo que se pide” y “Onme en verdad ésto debe ser investigado a profundidad, porque la ñeñepolitica ya se la pasaron por el fundillo. Que por lo menos así no pase en éste caso. Amm no, ya va, es que el presidente aquí no va a intervenir y tampoco puede. Entonces sí vamos bien”.