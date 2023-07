Con el SENA, Petro se propuso comprar hoja de coca para hacer abono en complejos industriales

El presidente Gustavo Petro estuvo este viernes 28 de julio en el pueblo de Talanquera Jimain, en el departamento del Cesar. En medio del evento planteó comprar la hoja de coca que cultivan las comunidades indígenas para hacer fertilizantes y seguir impulsando la economía alimenticia de Colombia.

El mandatario estuvo en la comunidad indígena del departamento haciendo el lanzamiento de la estrategia “Tejido de paz”. El presidente fue recibido con un acto cultural por los niños de la escuela Jimain y participó de un rito espiritual con la comunidad.

A su turno para hablar, el presidente habló de varias oportunidades para las comunidades indígenas y planteó un negocio que involucraría la hoja de coca y la compra directa por parte del Gobierno para poder realizar abono ecosostenible.

Y es que recordemos que el presidente Gustavo Petro ha propuesto impulsar la industria alimenticia del país en el campo colombiano explotando el potencial agrícola que tiene el territorio nacional, como una de las alternativas a la economía del petróleo, la cual plantea transformar al mismo tiempo que avanza la transición energética.

Propuestas de Petro a la comunidad indígena de Talanquera incluyen la compra de hoja de coca

El mandatario habló de lo importante que es el cultivo de palma amarga para esta comunidad específica del departamento del Cesar. “Si no se siembra palma amarga aquí, no hay casas, viviendas, nuevos salones, espacios de la cultura, espacios espirituales; y se le olvidó sembrar la palma amarga al Gobierno, cosa que hay que corregir, porque los Pueblos de Talanquera no se van a desarrollar y no van a tener un sustento”, dijo.

Además, Petro hizo la propuesta a las comunidades indígenas para que vendan hoja de coca al Gobierno con el objetivo de fabricar biofertilizantes. “El Gobierno se propone a nivel nacional en las regiones de mayor producción de hoja de coca usada de otra manera, poner fábricas para comprarla y volverla abono sin carbón o biofertilizantes. Las comunidades indígenas podrían ser socias de una gran producción en masa”, dijo el mandatario.