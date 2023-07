Por qué no debes comunicarte con tu ex pareja

Ex La amistad no funciona si una persona sigue queriendo a la otra. (Unsplash)

Razón nº 1: Tienes que controlarte

“Se conocen bien, tienen muchos intereses y recuerdos en común, pueden compartir emociones, experiencias e impresiones. Pero la condición de amigos ya no les permite expresar sentimientos como antes. Después de todo, los abrazos y más aún los besos en esta situación serán inapropiados. Tendrás que estresarte y controlarte constantemente. Tarde o temprano puede derivar en graves problemas psicológicos. Es posible que sufras estrés o incluso depresión”.

Razón nº 2: La amistad es una ilusión

Comunicarte con tu ex pareja crea la ilusión de que siguen siendo pareja. “Te sientes como si nunca hubieran roto. Aunque tu ex ya esté saliendo con otra persona, es posible que sigas considerándolo “tuyo”, que inconscientemente cuentes con un reencuentro y pienses que el estado de amistad es temporal, que al final se dará cuenta de que romper fue un error. Pero no será así. E incluso si tu ex pareja quiere reanudar la relación, no debes olvidar las razones por las que rompieron en primer lugar. Al fin y al cabo, no surgió de la nada. Había una buena razón para ello. Y no hay garantía de que la segunda vez no ocurra lo mismo. Y en este caso, la segunda ruptura será aún más dolorosa que la anterior”.

Razón nº 3: El nuevo afecto de tu ex pareja te molestará

“Es muy probable que su amistad termine cuando veas a tu ex feliz con el nuevo objeto de su amor. Esto conlleva malestar y sentimientos desagradables. Con el tiempo, acumularás emociones negativas que tarde o temprano se desbordarán. Esto está plagado de discusiones, resentimientos y escándalos. Piensa si lo necesitas.

Además, no puedes hablar de su nueva vida personal. Es habitual que los amigos hablen de estos temas, pero con una ex pareja no funcionará. No podrán compartir entre ustedes la experiencia de las citas, los besos y la intimidad. Hay que poner límites y pensar constantemente qué se puede contar y qué no. No hay forma de que esto pueda llamarse una amistad en toda regla”.

Razón nº 4: Los amigos se confundirán

“Debido a tu amistad con tu ex pareja, tus amigos comunes se encontrarán en una situación confusa. Al fin y al cabo, saben que estuvieron juntos y luego rompieron. Ambos hablaron el uno del otro a sus amigos, compartieron con ellos sus experiencias y emociones de la ruptura. Y ahora vuelven a comunicarse como buenos conocidos. Tus amigos quedarán atrapados en medio y se sentirán incómodos.

Si no hablamos de amigos comunes, sino sólo de los tuyos, es poco probable que quieran a tu ex en su compañía después de la ruptura. Se comunicaban con tu ex pareja mientras eran pareja, pero para ellos se trata de un completo desconocido. Sobre todo porque después de la ruptura, no estará claro cómo y de qué hablar, de qué se puede hablar y de qué no. Casi nadie se alegrará de tal giro de los acontecimientos. Es una situación incómoda para todos los implicados”.

Razón nº 5: La nueva pareja no lo apreciará

Imagínate en el lugar de tu pareja actual. ¿Te gustaría que tu pareja se relacionara cariñosamente con tu ex? Por supuesto que no.

“La presencia de una tercera persona hace que la relación se vuelva tensa y tirante. El recién elegido tiene sospechas, reclamaciones y motivos de celos. Además, sin darse cuenta, empieza a compararse con tu ex. Y si esta comparación no es favorable, su pareja actual puede empezar a tener problemas de autoestima. Y en la situación inversa, él o ella puede sentirse decepcionado por tus gustos. Por lo tanto, una amistad con tu ex perjudicará tu relación actual en cualquier caso. Por eso hay que dejar el pasado en el pasado y seguir adelante con calma, sin mirar atrás a relaciones románticas anteriores.”