“Se fue como un ‘mico’ a un zoológico”: panelista de Blu Radio le dio palo a Juan Daniel Oviedo por vivir en Bosa

Una fuerte discusión se armó en pleno programa en vivo en Mañanas Blu cuando Héctor Riveros dio una declaración que a muchos de los panelistas de la emisora les pareció que era ofensivo de su parte. Y es que, comparó a la localidad de Bosa y sus habitantes con un zoológico al que el candidato Juan Daniel Oviedo se fue a vivir.

Y es que el aspirante a la Alcaldía de Bogotá hace unas semanas atrás anunció que se trasladaría al sur de la ciudad para vivir más de cerca con la gente y entender sus necesidades. A esto él mismo le llamó “Inmersión urbanística”.

“Salimos con Sebastián (su pareja) y con Mora (su perrita) a buscar casas. Encontramos la casa de don Darío, que es una casa de 3 pisos en donde alquilamos el primer piso que era antes, me imagino, el garaje y que está acondicionado como un apartamento y estábamos ahí desde hace 3 semanas conversando con la gente y algo muy bonito”, dijo a RCN días atrás.

Tras esta noticia, en Blu Radio el panelista Riveros habló de la experiencia de Oviedo. “Se fue como a un zoológico a Bosa a ver cómo vivían los pobres”.

Entonces, Felipe Zuleta le dijo que eso era irrespetuoso. “Que a usted no le guste Oviedo no le da el derecho de descalificarlo de esa manera. ¿Usted está diciendo que se fue como un mico a un zoológoco?”. Y Riveros respondió: “Sí, a mi me parece eso”.

Varios de los periodistas de esta emisora coincidieron en que Oviedo no es de clase alta, que vivió mucho tiempo en el centro de Bogotá, fue criado solo por su madre soltera y que antes de ser director del Dane estuvo por años ejerciendo como profesor en una universidad.

Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con Oviedo cuando estuvo tres meses viviendo en Mompox, Bolívar, y durante ese tiempo también realizó visitas a los barrios de la periferia para conocer de cerca las necesidades de sus habitantes.