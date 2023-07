Día de la Independencia de Colombia: con Frailejón Ernesto Pérez, Google homenajea el 20 de julio

Este jueves 20 de julio, Colombia celebra los 213 años del Día de la Independencia, como parte de las naciones que alguna vez fueron colonias españolas, por lo que esta fecha es la celebración patriótica más importante del país. Aunque 1810 es el año oficial de este hecho histórico, esto es parte de un proceso que empezó a finales del siglo XVIII y finalizó con la disolución de la Gran Colombia en 1830.

Ese último año -donde también las fronteras físicas de lo que hoy es el mapa político del norte de Suramérica se empezó a consolidar, casi como lo conocemos hoy en día- Colombia inició su labor de creación de íconos nacionalistas, entre estos el conocido Florero de Llorente.

En paralelo con este y otros hechos históricos, el 20 de julio inaugurará igualmente la nueva legislación en el Congreso de la República, donde no solo se elegirá a los presidentes de Cámara y Senado, si no se elegirá también los presidentes de cada una de las comisiones que conforman el Parlamento.

Frailejón Ernesto Pérez es el homenajeado por Google en el Día de la Independencia de Colombia

Como parte de la celebración -donde los desfiles de militares y policías se roban el show- Google, como es usual, presentó la imagen de su doodle para este 2023, una alteración temporal del logotipo en la página principal del buscador de la compañía.

Se trata de un Frailejón, una especie emblemática de los páramos colombianos, que desempeña un papel crucial en el ecosistema de montaña. Tan solo el país 92 especies de frailejones, plantas que se adaptan a las condiciones extremas y su capacidad para retener agua y regular el flujo de los ríos y quebradas es fundamental para la conservación de los recursos hídricos.

“¡Feliz #20Dejulio! En la tierra de los frailejones floreció la independencia. Por eso, nuestro #GoogleDoodle hoy honra nuestra historia y celebra a los guardianes naturales del agua. Amigo @soyelfrailejon, ¡queremos aprender a cuidarte!”, escribió Google Colombia en su cuenta de Twitter

¿Quién es Frailejón Ernesto Pérez, el homenajeado por Google el Día de la Independencia?

Google eligió a Frailejón Ernesto Pérez, para hacerle un homenaje este 20 de julio. Él es un personaje de Cuentitos Mágicos, una coproducción entre Piragna y Señal Colombia, que se volvió viral a principios de 2022 por su canción que invitaba a cuidar de esta planta ancestral. “Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Te vengo a saludar. No me conoces, pero yo a ti sí sí; yo soy tu amigo, tu amigo frailejón”, es parte de la melodía que muchos no podían sacarse de la cabeza.

Ahora, este personaje querido por muchos, agradeció a la compañía por tenerlo en cuenta en su doodle de este 2023.