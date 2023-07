A menos de 24 horas del Día de la Independencia de Colombia y luego de que veteranos y reservistas del Ejército y la Policía decidieran no asistir a la celebración del 20 de julio como protesta en contra del presidente Gustavo Petro, para este miércoles está programado una serie de concentraciones a nivel nacional que se desarrollarán a lo largo del día. Con siete proclamas, hombres y mujeres en Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Montería, Bucaramanga, Popayán, Pereira, Barranquilla, entre otras, harán un fuerte llamado contra el Gobierno.

“Hay muchas maneras de irrespetar a la Fuerza Pública, eso en el caso de reconocimiento a la Fuerza Pública en la Escuela de Cadetes. Luego poner un ministro Defensa que no defienda la institucionalidad y la postura frente al secuestro de una suboficial en una de las carreteras colombianas”, aseguró el coronel Carlos Enrique Martínez, vocero del Foro Ampliado de reserva Organizada (FARO).

Asimismo, la agremiación de militares y policías pedirán respeto a la prensa y a no ceder el control territorial a organizaciones tales como “guardias campesinas, indígenas, afrodescendientes y palenqueras”, aunque la Constitución de 1991, reconozca sus derechos y reconociera y protegiera, “las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 63).

Petro ‘peinó’ en un trino a Pacho Santos luego de que invitara a marchar en apoyo a militares y policías

Quienes se han sumado a las protestas de veteranos y reservistas de la fuerza pública, ha sido el exvicepresidente de Álvaro Uribe, Francisco Santos. Por medio de un video compartido en su cuenta de Twitter, el también exembajador en Estados Unidos durante el Gobierno de Iván Duque, invitó a sus seguidores para que se unieran a la marcha.

“Listo, aquí estoy bañado y vestido porque a las diez de la mañana, son las siete, tenemos que estar en el Parque Nacional listos para marchar en defensa de nuestras Fuerzas Militares, en defensa de nuestras instituciones, en defensa de nuestra constitución y en defensa de nuestra democracia. Cada vez que nos citen tenemos que estar ahí, cada vez que nos llamen tenemos que estar ahí (...) Primero defendamos la democracia, primero defendamos lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, lo que le vamos a dejar a nuestros nietos: este desorden, este desastre, no”.

Sin embargo, la grabación llegó hasta el presidente Gustavo Petro, quien de manera sarcástica le respondió a Santos. “Gracias como comandante de las fuerzas armadas agradezco tu apoyo”.

Por supuesto su comentario no pasó desapercibido y las redes sociales explotaron de mensajes. “A ese Pachicosas no le sale una ..Lo peino el Presidente…”. “Jaja estuvo bueno el trino”. “Jajajaja petrosky bien troleador”. “Jajajajajaja me rio pasito”. “Respete !!!!!”. “Presidente @petrogustavo no se burle de la grave situación de inseguridad que usted nos tiene viviendo”. “Póngase a trabajar”.

Gracias como comandante de las fuerzas armadas agradezco tu apoyo. https://t.co/bev9NQE6bE — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 19, 2023

Puntos de concentración a nivel nacional:

• En Bogotá, el punto de concentración será la plaza de Bolívar a las 11 de la mañana.

• El parque Murillo Toro en Ibagué

• Parque Simón Bolívar en Montería

• Parque Santander en Neiva

• Parque Caldas en Popayán

• Plaza cívica Luis Carlos Galán en Bucaramanga

• Parque de Boyacá en Tuluá

• Parque Libertadores en Villavicencio

• Plaza de la Paz en Barranquilla

• Plaza de Bolívar en Pereira

• Plaza de Bolívar en Armenia

• Plazoleta San Francisco en Cali

• Porta de los Dulces en Cartagena

• Parque de Santander en Cúcuta

• Parque Santander en Florencia

• Parque El Rosario en Honda

• Plaza de Bolívar en Manizales

• Parque de las Luces en Medellín

• Plaza Colombia, Coral Gables en Miami