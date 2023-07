“No hubo día de entierro”: canciller Álvaro Leyva dijo que muerte de Iván Márquez no se ha podido confirmar

El pasado 6 de julio, fuentes reservadas le confirmaron a varios medios, que el jefe máximo de la ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc, Iván Márquez, había muerto en territorio venezolano a causa de las graves heridas en su pierna, la pérdida de uno de sus brazos y una esquirla que se habría alojado en su cerebro, como consecuencia de un atentado que sufrió en julio del año pasado por parte de las Fuerzas Militares, en la selva del país vecino.

Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa señalaron ese día a PUBLIMETRO, que el comando general les informó “no tener ninguna información oficial. Al parecer es del mismo grupo de las FARC esa hipótesis”.

Además, Daniel Coronell, por medio de la W Radio, reveló que hace tan solo tres días antes de esa noticia, el jefe guerrillero habría sido visto con vida y en perfecto estado de salud.

Como también, fuentes del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, le informaron que el pasado 3 o 4 de julio, ‘Iván Márquez’ habría tenido contacto con un facilitador de paz, quien reveló que el guerrillero se le veía en perfecto estado de salud mental y física.

¿Más vivo que muerto? Canciller Álvaro Leyva dijo que “no hay acta de defunción” de Iván Márquez

A las voces del cuestionamiento sobre si Iván Márquez falleció o no, se sumó este viernes 14 de julio el canciller Álvaro Leyva, quien manifestó que hasta ahora el Ministerio no ha podido confirmar esta noticia.

“Lo único que sé, hasta el momento, es que hay que confirmar, pero no me sorprendería que ‘Iván Márquez’ esté vivo”, dijo Leyva a Blu Radio.

Y es que parte de sus argumentos, es que “nunca se comprobó, no hay acta de defunción, no hubo día de entierro (...) Nunca me dijeron en dónde estaba, ni dónde tuvo lugar, pero hoy nada es oculto. De forma que se puede llegar a conclusiones”, aseguró a Caracol Radio.

En ese sentido, Leyva solicitó que las fuentes que divulgaron la noticia, también se pronuncien otorgando mayor información.

“Podría ser bueno que la fuente adicional, que le entregó la información al medio que divulgó la noticia acá, manifestará que fue lo qué pasó, sería de mucho valor”, señaló a Blu Radio.