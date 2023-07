Irán a juicio: Óscar Iván Zuluaga no aceptó cargos que le imputaron, su hijo tampoco

Este lunes 10 de julio se desarrolló la audiencia en imputación de cargos en contra de Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial que es acusado de permitirla entrada de dineros de Odebrecht a su campaña en el año 2014 y de ocultar información sobre la comisión de este delito. En medio de la diligencia, Zuluaga decidió no aceptar los cargos que le imputa la Fiscalía y su hijo decidió tampoco aceptar el cargo de fraude procesal que se le imputa en este mismo proceso.

Se conoce que la defensa de Zuluaga buscaría salvarlo de su responsabilidad luchando para que no sea enviado a la cárcel por los delitos relacionados con corrupción. De igual forma, el hijo del excandidato, decidió no allanarse a los cargos, por lo que ambos irán a juicio, para justificar la no comisión de los delitos que se les endilgan con pruebas.

La imputación se da luego de la revelación de explosivos audios que evidencian una conversación clave entre el exdirector de Invías, Daniel García Arizabaleta y el excandidato Zuluaga. García se ha convertido en el testigo estrella contra Zuluaga en el caso que tiene en la Fiscalía General de la Nación y por el que ahora está imputado con los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

La Fiscalía destacó en la audiencia que Zuluaga era conocedor de los dineros ilegales en su campaña y además hizo silencio con respecto a la participación de su hijo en el susodicho delito y lo “instrumentalizó”, lo que sugiere que la responsabilidad de su hijo estaría atenuada en el proceso.

Pese a esto, la Fiscalía también acusa al hijo del excandidato, estudiado en filosofía en la Universidad de Harvard, de guardar silencio con respecto a la entrada de dineros ilícitos a la campaña presidencial, de la cual salió victorioso el oponente de Zuluaga, Juan Manuel Santos.

Zuluaga quería asumir responsabilidad por salvar a su hijo

Los audios revelan la forma en la que Zuluaga, a propósito, habría decidido ocultar la información de la entrada de dineros ilegales a su campaña presidencial y que implican directamente a su hijo, David Zuluaga Martínez, quien enfrenta cargos por fraude procesal.

Pero además, Zuluaga explica en el audio que hará lo que sea por su hijo y reconocerá toda la responsabilidad por cubrirle la espalda. “Si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”, dice en el audio.

“Yo creo que usted tiene que saber manejar este caso porque usted dice: ‘esa mierda, no dejarse arrinconar’. Para el único que tiene implicaciones es para mí y para David, y tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en algún momento, por encima de todos, para proteger a David, para protegerlo a usted y para protegerlos a todos. Si tengo que asumir esa responsabilidad, porque es inevitable, la asumo, porque mi espíritu es ese”, dice Zuluaga en los audios revelados.