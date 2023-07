Niño murió al caerle un coco en la cabeza: estas fueron las graves lesiones que sufrió

A veces los accidentes que suelen considerarse de menor gravedad terminan siendo los más letales en el país. Este fue el caso de un menor, que en su propio hogar, murió en un triste accidente doméstico.

Los trágicos hechos ocurrieron en el corregimiento de Buenos Aires la Manta, en el departamento de Córdoba esta semana. “Una vecina vio cuando el coco le cayó y de inmediato llamó a los padres Yaquelin y Javier, quienes manifestaron que, lo alcanzamos a llevar a Montería, pero desafortunadamente murió”.

El menor fue trasladado, esta semana, a una clínica en Montería y horas después falleció en el centro asistencial.

Niño murió al caerle un coco en la cabeza

Desafortunadamente las graves lesiones que sufrió el menor lo llevaron a su muerte “los médicos nos dijeron que tenía el cráneo fracturado y que el cerebro sufrió graves lesiones”, aseguró Gaby Ricardo edil del corregimiento, al portal Chica Noticias.

El menor estaba en su residencia cuando un coco cayó desde la palmera de unos 12 metros de altura con tanta fuerza, que le causó las graves lesiones antes descritas.

Primeros auxilios para atender lesiones en la cabeza

Para dar primeros auxilios a una persona que tuvo un traumatismo craneal, llama al 123 o al número de emergencia local. Cualquiera de los siguientes síntomas podría indicar una lesión grave en la cabeza, según informó la Clínica Mayo en un artículo informativo:

Adultos

· Sangrado grave en la cabeza o en la cara

· Sangrado o secreción de líquido de la nariz o los oídos

· Vómitos

· Dolor de cabeza intenso.

· Cambio del estado de conciencia por más de unos pocos segundos

· Coloración azul y negra debajo de los ojos o detrás de las orejas

· Falta de respiración

· Confusión.

· Agitación

· Pérdida de equilibrio

· Debilidad o incapacidad para usar un brazo o una pierna

· Pupilas de tamaño desigual

· Habla arrastrada

· Convulsiones

Niños

· Cualquiera de los síntomas de los adultos

· Llanto persistente

· Rechazo de la comida

· Abultamiento en la fontanela anterior, ubicada en la parte delantera de la cabeza del bebé

· Vómitos reiterados

· Mantenga a la persona inmóvil. La persona lesionada debe estar acostada, con la cabeza y los hombros ligeramente elevados. No muevas a la persona a menos que sea necesario y evita moverle el cuello. Si la persona está usando un casco, no se lo quites.

· Detenga posibles sangrados. Aplica presión firme sobre la herida con una gasa estéril o un paño limpio, pero no apliques presión directa sobre la herida si sospechas que hay una fractura de cráneo.

· Vigile cambios en la respiración y en la lucidez mental. Si la persona no muestra signos de circulación (no respira, no tose ni se mueve), comienza la reanimación cardiopulmonar (RCP).

El traumatismo craneal que causa síntomas de conmoción cerebral debe ser evaluado por un profesional de la salud. Los síntomas de una conmoción cerebral incluyen náuseas, inestabilidad, dolores de cabeza o dificultad para concentrarse.