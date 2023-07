“Les vamos a pagar por no matar”: Petro a jóvenes de Buenaventura ante escalada de violencia

En los últimos días se conoció un video en redes sociales en el que más de 10 hombres armados y encapuchados, proclaman que no dejarían que ningún otro grupo armado entrara a las calles de Buenaventura a demostrar su poder. En la grabación, donde se ve hombres muy jóvenes, hacen referencia a lo que sería una nueva organización criminal ‘Los Jalisco’.

“Este es un mensaje a la comunidad del barrio El Progreso, Bello Horizonte, Carlos Holmes y los aledaños, comunidad en general, los vamos a defender con nuestras vidas, a sangre y a fuego, aquí no existe ‘Jalisco’, eso es en México”, indicó la persona que se encontraba grabando el video.

PUBLIMETRO conoció que estos hombres pertenecen a la ‘Banda de Robert’ y ya estarían rondando las calles del puerto y ofreciendo sus ‘servicios’ de protección cobrando sumas de dinero que sobrepasan el millón de pesos.

“Vinieron y me dijeron que ofrecían protegerme, seguridad, que ningún otro grupo viniera a extorsionar y mensualmente debo pagarle la suma de más de un millón por cada negocio”, contó una fuente anónima.

Petro prometió a los jóvenes pagarles por no matar e invitó a bandas delincuenciales a estudiar

Ante esta delicada situación de violencia que mantiene en zozobra y temor a los bonaverenses, el presidente Gustavo Petro arribó en la tarde de este viernes 7 de julio al puerto de Colombia para acompañar el Puesto de Mando Unificado (PMU) que desde el jueves adelanta militares y policías.

Durante una audiencia para las comunidades, el jefe de estado se refirió ante la amenaza de las bandas ‘Los Espartanos’ y ‘Los Shottas’ y les ofreció cambiar las armas por educación.

“Esos 1.000 nuevos cupos (de educación superior) deben ser a primera piedra para la construcción de la Paz en Buenaventura. A los jóvenes que andan por allí en Los Shotas (y demás), los invitamos a que vengan a estudiar. Es mejor cargar un libro que un fusil. Les puedo asegurar que en el libro encontrarán más riqueza que en el fusil que solo sirve para una cosa: matar”.

Alterno a esto, el presidente Petro también prometió a los jóvenes pagarles para alejarlos de la criminalidad.

“Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena y a la Universidad. No es solamente abrirles el cupo en la educación superior, sino que vamos a entregar un dinero para que no haya un obstáculo si tienen hijos o hay que llevar comida al hogar”.