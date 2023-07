‘La Noche Del Demonio: La Puerta Roja’ es la mayor oportunidad para Patrick Wilson

Muchos fans del terror conocieron a Patrick Wilson no sólo como protagonista de las dos primeras entregas de ‘La Noche Del Demonio’, sino también como el suave cazafantasmas Ed Warren en varias películas ambientadas en el universo de “El Conjuro”. Este actor de 49 años es conocido como “el padre del terror” y así le llaman muchos seguidores de ambas sagas.

Además, es un actor de gran talento que cuenta con una larga carrera a sus espaldas que incluye grandes títulos cinematográficos, superproducciones de superhéroes y dramas capaces de conseguir nominaciones a los Oscar. Con ‘La Noche Del Demonio: La Puerta Roja’ debuta detrás de las cámaras y nos adentra mucho más en los secretos de la misteriosa entidad conocida como “El Más Allá”.

En las películas de ‘La Noche Del Demonio’, Wilson interpreta a Josh Lambert, el padre de un niño de 10 años llamado Dalton (Ty Simpkins) que posee poderes de proyección astral. Sin saberlo, Dalton ha atraído a demonios y fantasmas fuera de un reino purgatorio llamado El Más Allá, ya que los fantasmas se sienten atraídos por la conciencia humana viva que se desplaza a otros reinos. Los miembros de la familia están embrujados. Sólo borrando sus recuerdos, como ocurre al final de “La Noche Del Demonio: Capítulo 2″, podrán escapar de los monstruos. Sus demonios reaparecerán, ya que sus recuerdos del Más Allá serán desbloqueados por su arte.

En una entrevista reciente, Wilson expresó su emoción por volver a esta saga que tiene lugar diez años después del final de las dos primeras películas anteriores, ‘La Noche del Demonio’ (Insidious) de 2010 e ‘La Noche del Demonio: Capítulo 2′ (Insidious: Capítulo 2) de 2013.

‘La Puerta Roja’ comienza con Josh Lambert dejando a su hijo Dalton en una idílica universidad cubierta de hiedra. Sin embargo, el sueño universitario pronto se convierte en pesadilla cuando demonios reprimidos de su pasado regresan para atormentarlos a ambos.

“Me inspiré en mi propia experiencia universitaria para desarrollar el guión de la película. Cualquiera que asista a un programa relacionado con las artes en una universidad norteamericana sabe cómo te influyen y te forman como persona. No sólo te enseñan técnicas, sino que te muestran el camino para desarrollarte como artista. Desde ese punto de vista, decidí explicar la situación de Dalton aferrado a una idea. La historia del personaje surge de los dibujos. Fueron clave en la primera película de la saga y también lo son en esta última”, admitió Wilson.

La quinta entrega de la exitosa franquicia reunirá a Patrick Wilson como Josh Lambert, Rose Byrne como Renai Lambert, Ty Simpkins como Dalton Lambert y Andrew Astor como Foster Lambert, miembros de una familia que vuelve a enfrentarse a demonios y engendros del Más Allá.

La película verá el regreso de varios villanos del pasado de la franquicia, entre ellos “Lipstick Face Demon” (Demonio de la Cara Roja). La habilidad de Dalton para comunicar sus experiencias demoníacas surge de los impulsos artísticos del muchacho. Wilson ve a Dalton no como un personaje genérico, sino como un artista por derecho propio que se gana al público desde su perspectiva emocional y visual. Así es como Patrick empezó a preguntarse qué tipo de artista podría ser Dalton y, lo que es más importante, qué tipo de experiencia universitaria tendría:

“Quiero exponer al público lo que Dalton ve, cómo percibe esos demonios”.

Dado que “La Puerta Roja” era el quinto largometraje de la serie, Wilson decidió encontrar una línea dramática para sus personajes. El director pensó en volver a los orígenes de James Wan, que dirigió las dos primeras películas de ‘La Noche del Demonio’, enlazando cronológicamente la quinta entrega con el ‘Capítulo 2′. Para Wilson, se trataba de conectar las pistas creadas por Wan y seguirlas hasta una conclusión lógica.

“He seguido sus migas de pan hasta descubrir por qué el chico decidió ir a la Universidad”, dijo.

Wilson siguió la fórmula típica en estos casos, de arte en apuros, y la combinó con las ideas de terror intergeneracional de la franquicia ‘La Noche del Demonio’.

“Es mi primera película como director, pero conozco bien el universo de ‘La Noche del Demonio’. Eso me ayudó a seguir el camino de las maldiciones generacionales y la relación padre-hijo. Ahora vamos a ver las consecuencias de lo que ocurrió en ‘Insidious 2′. Ambos se enfrentan a muchos problemas en su relación y creo que no hay mejor género para explorar una relación familiar que el terror. Me gusta este género porque me recuerda a la ópera”.

El productor y CEO de Blumhouse Productions, Jason Blum, admitió que quería compartir la película con el público para mostrar a Wilson como cineasta:

“Estoy súper entusiasmado con lo que Patrick está haciendo con ‘La Noche del Demonio’. Una de las cosas que más me gusta de trabajar con él es que en realidad no hablamos de la película, hablamos de cine porque Patrick y yo somos de la misma generación y nos encantan títulos como ‘Rescate en el Barrio Chino’, de John Carpenter. Ambos somos amantes de un tipo de cine muy particular”.

Wilson debuta en la dirección de largometrajes a partir de un guión de Scott Teems (‘Halloween mata’). Blum no sólo confía en el talento de Wilson por las películas que ambos adoran, sino que incluso ha comparado al actor con el creador de ‘La Noche del Demonio’ y director de ‘El hombre invisible’, Leigh Whannell.

“Patrick me recuerda un poco a Leigh Whannell en el sentido de que no son sólo actores que cortan lo que sea. También son cineastas”, concluyó el productor.

7 de julio

Es la fecha en la que se estrenará ‘’La Noche del Demonio: La puerta roja’.